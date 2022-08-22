Команда Узбекистана выиграла очередной этап АрМИ-2022 — фото
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В воскресенье в Коканде прошла церемония награждения победителей и призеров этапа АрМИ-2022 "Дорожный патруль".
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла первое место на очередном этапе VIII Международных армейских игр АрМИ-2022, в соревнованиях "Дорожный патруль". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Известно, что в "Дорожном патруле" приняли участие сборные Узбекистана, России, Ирана и Беларуси. Соревнования длились четыре дня. Участники выполнили шесть заданий в следующих категориях:
индивидуальная гонка;
технический перерыв;
экстремальная остановка;
параллельная парковка;
контравария;
военизированная эстафета.
Так, по итогам турнира сборная Узбекистана заняла первое место, Россия расположилась на втором, а третье место разделили между собой сборные Беларуси и Ирана. Кроме этого, представители республики также победили в номинациях "Самый лучший технический помощник", "Водитель-экстремал" и "Универсальный специалист".
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В воскресенье в Коканде прошла торжественная церемония закрытия соревнований "Дорожный патруль". В ней приняли участие заместитель министра обороны республики полковник Алишер Норбоев, должностные лица стран-участниц Международных армейских игр, представители государственных и общественных организаций, члены Общественного совета при Минобороны Узбекистана, ветераны ВС, молодежь, журналисты и блогеры.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Также на церемонии награждения победители и призеры соревнований получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки.
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.
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