Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Армейские международные игры АрМИ
https://uz.sputniknews.ru/20220822/komanda-uzbekistana-vyigrala-ocherednoy-etap-armi-2022--foto-27344917.html
Команда Узбекистана выиграла очередной этап АрМИ-2022 — фото
Команда Узбекистана выиграла очередной этап АрМИ-2022 — фото
В воскресенье в Коканде прошла церемония награждения победителей и призеров этапа АрМИ-2022 "Дорожный патруль".
2022-08-22T10:01+0500
2022-08-22T10:01+0500
армейские международные игры арми
узбекистан
команда
армейские международные игры "арми"
коканд
соревнования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/16/27344345_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fafcfd95f2173d9062623b3988d41f4e.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла первое место на очередном этапе VIII Международных армейских игр АрМИ-2022, в соревнованиях "Дорожный патруль". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Известно, что в "Дорожном патруле" приняли участие сборные Узбекистана, России, Ирана и Беларуси. Соревнования длились четыре дня. Участники выполнили шесть заданий в следующих категориях:Так, по итогам турнира сборная Узбекистана заняла первое место, Россия расположилась на втором, а третье место разделили между собой сборные Беларуси и Ирана. Кроме этого, представители республики также победили в номинациях "Самый лучший технический помощник", "Водитель-экстремал" и "Универсальный специалист".В воскресенье в Коканде прошла торжественная церемония закрытия соревнований "Дорожный патруль". В ней приняли участие заместитель министра обороны республики полковник Алишер Норбоев, должностные лица стран-участниц Международных армейских игр, представители государственных и общественных организаций, члены Общественного совета при Минобороны Узбекистана, ветераны ВС, молодежь, журналисты и блогеры. Также на церемонии награждения победители и призеры соревнований получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки.Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.Читайте также:
узбекистан
коканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/16/27344345_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6a8f043bc349150e17aad6ba003d0724.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
команда узбекистана выиграла очередной этап арми 2022 фото в воскресенье в коканде прошла церемония награждения победителей и призеров этапа арми 2022 дорожный патруль первая золотая медаль узбекистана результаты узбекистана на арми 2022
команда узбекистана выиграла очередной этап арми 2022 фото в воскресенье в коканде прошла церемония награждения победителей и призеров этапа арми 2022 дорожный патруль первая золотая медаль узбекистана результаты узбекистана на арми 2022

Команда Узбекистана выиграла очередной этап АрМИ-2022 — фото

10:01 22.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
Церемония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр Дорожный патруль в Коканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В воскресенье в Коканде прошла церемония награждения победителей и призеров этапа АрМИ-2022 "Дорожный патруль".
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла первое место на очередном этапе VIII Международных армейских игр АрМИ-2022, в соревнованиях "Дорожный патруль". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
Церемония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр Дорожный патруль в Коканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Известно, что в "Дорожном патруле" приняли участие сборные Узбекистана, России, Ирана и Беларуси. Соревнования длились четыре дня. Участники выполнили шесть заданий в следующих категориях:
индивидуальная гонка;
технический перерыв;
экстремальная остановка;
параллельная парковка;
контравария;
военизированная эстафета.
Так, по итогам турнира сборная Узбекистана заняла первое место, Россия расположилась на втором, а третье место разделили между собой сборные Беларуси и Ирана. Кроме этого, представители республики также победили в номинациях "Самый лучший технический помощник", "Водитель-экстремал" и "Универсальный специалист".
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
Церемония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр Дорожный патруль в Коканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В воскресенье в Коканде прошла торжественная церемония закрытия соревнований "Дорожный патруль". В ней приняли участие заместитель министра обороны республики полковник Алишер Норбоев, должностные лица стран-участниц Международных армейских игр, представители государственных и общественных организаций, члены Общественного совета при Минобороны Узбекистана, ветераны ВС, молодежь, журналисты и блогеры.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаЦеремония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр "Дорожный патруль" в Коканде.
Церемония награждения победителей и призеров этапа VIII Армейских международных игр Дорожный патруль в Коканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Также на церемонии награждения победители и призеры соревнований получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки.
Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.
Читайте также:
Узбекистан поднялся на пьедестал почета на АрМИ-2022: впечатления военных — видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0