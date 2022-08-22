https://uz.sputniknews.ru/20220822/komanda-uzbekistana-vyigrala-ocherednoy-etap-armi-2022--foto-27344917.html

Команда Узбекистана выиграла очередной этап АрМИ-2022 — фото

Команда Узбекистана выиграла очередной этап АрМИ-2022 — фото

В воскресенье в Коканде прошла церемония награждения победителей и призеров этапа АрМИ-2022 "Дорожный патруль".

2022-08-22T10:01+0500

2022-08-22T10:01+0500

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армейские международные игры арми

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik — Международный информационный партнер форума Армия-2022. Команда Узбекистана заняла первое место на очередном этапе VIII Международных армейских игр АрМИ-2022, в соревнованиях "Дорожный патруль". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.Известно, что в "Дорожном патруле" приняли участие сборные Узбекистана, России, Ирана и Беларуси. Соревнования длились четыре дня. Участники выполнили шесть заданий в следующих категориях:Так, по итогам турнира сборная Узбекистана заняла первое место, Россия расположилась на втором, а третье место разделили между собой сборные Беларуси и Ирана. Кроме этого, представители республики также победили в номинациях "Самый лучший технический помощник", "Водитель-экстремал" и "Универсальный специалист".В воскресенье в Коканде прошла торжественная церемония закрытия соревнований "Дорожный патруль". В ней приняли участие заместитель министра обороны республики полковник Алишер Норбоев, должностные лица стран-участниц Международных армейских игр, представители государственных и общественных организаций, члены Общественного совета при Минобороны Узбекистана, ветераны ВС, молодежь, журналисты и блогеры. Также на церемонии награждения победители и призеры соревнований получили кубки, медали, дипломы и памятные подарки.Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран мира.В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.Читайте также:

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