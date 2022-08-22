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Саидкаххор Холхужаев назначен хокимом Чиланзарского района
Саидкаххор Холхужаев назначен хокимом Чиланзарского района
О кадровых перестановках в Ташкенте читайте в материале.
2022-08-22T21:21+0500
2022-08-22T21:24+0500
политика
хоким
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Сегодня на внеочередной шестьдесят четвертой сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов выбран новый глава Чиланзара. Об этом сообщает столичный хокимият.Теперь обязанности хокима Чиланзарского района будет исполнять Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли. Ранее Холхужаев работал первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности и на других ответственных должностях.Саидкаххор Холхужаев родился в 1981 году в Ташкентской области. Имеет высшее образование, в 2006 году окончил Ташкентский финансовый институт.Читайте также:Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями
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саидкаххор холхужаев назначен хокимом чиланзарского района кто стал ташкент биография новости заявления кадровые перестановки новые назначения
саидкаххор холхужаев назначен хокимом чиланзарского района кто стал ташкент биография новости заявления кадровые перестановки новые назначения

Саидкаххор Холхужаев назначен хокимом Чиланзарского района

21:21 22.08.2022 (обновлено: 21:24 22.08.2022)
© unsplash.com/Scott GrahamБумага, руки, ручка
Бумага, руки, ручка - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© unsplash.com/Scott Graham
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О кадровых перестановках в Ташкенте читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Сегодня на внеочередной шестьдесят четвертой сессии Чиланзарского районного Кенгаша народных депутатов выбран новый глава Чиланзара. Об этом сообщает столичный хокимият.
Теперь обязанности хокима Чиланзарского района будет исполнять Холхужаев Саидкаххор Мухаммадкарим угли.
Ранее Холхужаев работал первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности и на других ответственных должностях.
Саидкаххор Холхужаев родился в 1981 году в Ташкентской области. Имеет высшее образование, в 2006 году окончил Ташкентский финансовый институт.
Читайте также:
Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями
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