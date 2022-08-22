https://uz.sputniknews.ru/20220822/spisanie-dolgov-i-zaschita-prav-itogi-dialoga-prezidenta-s-predprinimatelyami--27366534.html
Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями
Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями
Сегодня прошла встреча Мирзиёева с предпринимателями.
2022-08-22T20:15+0500
2022-08-22T20:15+0500
2022-08-22T20:15+0500
экономика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
предприниматели
итоги
встреча
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Общественный совет по поддержке предпринимателей. Об этом стало известно по итогам диалога президента республики Шавката Мирзиёева с предпринимателями, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Об основных итогах встречи Шавката Мирзиёева представителями бизнеса читайте в обзоре Sputnik.Списание налоговВ рамках встречи с предпринимателями президент Мирзиёев затронул тему задолженностей, возникших в результате повышенных ставок на имущество и земельный налог. По словам главы государства, данный вопрос волнует девятнадцать тысяч предпринимателей и по этому поводу ему поступило немало сообщений.Защита правТакже в рамках диалога глава государства объявил, что только суд может отменить право на обладание имуществом или землю недействительным.Президент отметил, что еще одна доставляющая неудобства предпринимателям практика – это арест имущества во время следственного процесса.Так, теперь только суд будет принимать решение об обоснованности каждого ареста и принимать решение.Мораторий на наказанияВо время обсуждения проблем, связанных с ведением бизнеса, Мирзиеев затронул вопросы контроля за деятельностью предпринимателей и привлечения их к уголовной ответственности.Президент принял решение ввести на три года мораторий на введение новых видов ответственности и наказаний по отношению к предпринимателям.Более того, даже в случае принятия новых законов, накладывающих на представителей бизнеса новые обязанности, в течение полугода предпринимателей не будут наказывать за допущение ошибки.Также, в отношении предпринимателей, допустивших ошибку в первый раз, не будут применять наказания. Вместо этого власти введут систему, с помощью которой налоговые органы будут помогать устранять ошибки.Читайте также:Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%Мирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку
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диалог президента с предпринимателями президент узбекистана мирзиёев зяавил как поменяется жизнь предпринимателей экономика льготы налоги списание долгов задолженности соблюдение прав новости новость
диалог президента с предпринимателями президент узбекистана мирзиёев зяавил как поменяется жизнь предпринимателей экономика льготы налоги списание долгов задолженности соблюдение прав новости новость
Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями
Сегодня прошла встреча президента страны Шавката Мирзиёева с предпринимателями. Об основных итогах читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Общественный совет по поддержке предпринимателей. Об этом стало известно по итогам диалога президента республики Шавката Мирзиёева с предпринимателями, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Об основных итогах встречи Шавката Мирзиёева представителями бизнеса читайте в обзоре Sputnik.
В рамках встречи с предпринимателями президент Мирзиёев затронул тему задолженностей, возникших в результате повышенных ставок на имущество и земельный налог. По словам главы государства, данный вопрос волнует девятнадцать тысяч предпринимателей и по этому поводу ему поступило немало сообщений.
"С учетом этого, давайте полностью спишем задолженность предпринимателей в размере двух трлн сумов, возникшую в результате применения повышенных налоговых ставок, что скажете?", — предложил Шавкат Мирзиёев.
Также в рамках диалога глава государства объявил, что только суд может отменить право на обладание имуществом или землю недействительным.
"Пользуясь случаем, хочу обратить внимание всех хокимов на то, что отмена ими решений имущественного права не допускается", - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент отметил, что еще одна доставляющая неудобства предпринимателям практика – это арест имущества во время следственного процесса.
Так, теперь только суд будет принимать решение об обоснованности каждого ареста и принимать решение.
"Думаю, что только тогда будет справедливость", - считает Мирзиёев.
Во время обсуждения проблем, связанных с ведением бизнеса, Мирзиеев затронул вопросы контроля за деятельностью предпринимателей и привлечения их к уголовной ответственности.
Президент принял решение ввести на три года мораторий на введение новых видов ответственности и наказаний по отношению к предпринимателям.
Более того, даже в случае принятия новых законов, накладывающих на представителей бизнеса новые обязанности, в течение полугода предпринимателей не будут наказывать за допущение ошибки.
Также, в отношении предпринимателей, допустивших ошибку в первый раз, не будут применять наказания. Вместо этого власти введут систему, с помощью которой налоговые органы будут помогать устранять ошибки.