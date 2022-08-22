https://uz.sputniknews.ru/20220822/spisanie-dolgov-i-zaschita-prav-itogi-dialoga-prezidenta-s-predprinimatelyami--27366534.html

Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями

Списание долгов и защита прав: итоги диалога президента с предпринимателями

Сегодня прошла встреча Мирзиёева с предпринимателями.

2022-08-22T20:15+0500

2022-08-22T20:15+0500

2022-08-22T20:15+0500

экономика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

предприниматели

итоги

встреча

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане создадут Общественный совет по поддержке предпринимателей. Об этом стало известно по итогам диалога президента республики Шавката Мирзиёева с предпринимателями, передает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Об основных итогах встречи Шавката Мирзиёева представителями бизнеса читайте в обзоре Sputnik.Списание налоговВ рамках встречи с предпринимателями президент Мирзиёев затронул тему задолженностей, возникших в результате повышенных ставок на имущество и земельный налог. По словам главы государства, данный вопрос волнует девятнадцать тысяч предпринимателей и по этому поводу ему поступило немало сообщений.Защита правТакже в рамках диалога глава государства объявил, что только суд может отменить право на обладание имуществом или землю недействительным.Президент отметил, что еще одна доставляющая неудобства предпринимателям практика – это арест имущества во время следственного процесса.Так, теперь только суд будет принимать решение об обоснованности каждого ареста и принимать решение.Мораторий на наказанияВо время обсуждения проблем, связанных с ведением бизнеса, Мирзиеев затронул вопросы контроля за деятельностью предпринимателей и привлечения их к уголовной ответственности.Президент принял решение ввести на три года мораторий на введение новых видов ответственности и наказаний по отношению к предпринимателям.Более того, даже в случае принятия новых законов, накладывающих на представителей бизнеса новые обязанности, в течение полугода предпринимателей не будут наказывать за допущение ошибки.Также, в отношении предпринимателей, допустивших ошибку в первый раз, не будут применять наказания. Вместо этого власти введут систему, с помощью которой налоговые органы будут помогать устранять ошибки.Читайте также:Узбекистан не свернет с пути реформ: ставку НДС снизят до 12%Мирзиёев: для микробизнеса введут единую налоговую ставку

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диалог президента с предпринимателями президент узбекистана мирзиёев зяавил как поменяется жизнь предпринимателей экономика льготы налоги списание долгов задолженности соблюдение прав новости новость