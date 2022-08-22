https://uz.sputniknews.ru/20220822/ssha-mogut-obyavit-defolt-po-vneshnemu-dolgu--patrushev-27363556.html

США могут объявить дефолт по внешнему долгу — Патрушев

США могут объявить дефолт по внешнему долгу — Патрушев

Бесконтрольный рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 трлн$.

2022-08-22T20:07+0500

2022-08-22T20:07+0500

2022-08-22T20:07+0500

в мире

сша

николай патрушев

госдолг

долги

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. США довольно скоро могут объявить дефолт по внешнему долгу, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках прошедших по видеосвязи консультаций высоких представителей России и государств — членов АСЕАН, передает РИА Новости.Патрушев отметил, что бесконтрольный рост заимствований привел к тому, что госдолг превысил 30 трлн$."В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены", — сообщил он.По его мнению, главной причиной рекордного роста цен на продукты и энергоносители стал работающий в США и Европе "печатный станок". К примеру, за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств: Америка выпустила 5,9 триллиона долларов, Европа — 2,9 триллиона евро.Агентство Блумберг в конце июня заявило, что в России произошел "дефолт", несмотря на то что Минфин еще в мае произвел выплаты.Вместе с тем, из-за действий западных контрагентов владельцы облигаций деньги так и не получили. Месячный грейс-период по этим выплатам истек в ночь 27 июня. Этим событием Блумберг и объяснил "дефолт", но отметил, что он носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян".Читайте также:ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной

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