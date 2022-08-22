https://uz.sputniknews.ru/20220822/stroitelstvo-jeleznoy-dorogi-iz-kitaya-v-uzbekistan-vyshlo-na-novyy-etap-27353111.html

Строительство железной дороги из Китая в Узбекистан вышло на новый этап

Строительство железной дороги из Китая в Узбекистан вышло на новый этап

О том, на какой стадии находится проект строительства новой железной дороги - читайте в нашем материале.

2022-08-22T15:31+0500

2022-08-22T15:31+0500

2022-08-22T15:31+0500

общество

строительство

железная дорога

китай

узбекистан

проект

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Начался новый этап строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В Кыргызстан прибыли 80 специалистов проектного института Китая и начали работу по подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба "Узтемирйулконтейнер".Известно, что руководство Кыргызстана нацелено на скорейшую реализацию проекта и прилагает все усилия к разработке его технико-экономического обоснования.Напомним: подписание соглашения о строительстве железной дороги планируется в сентябре в рамках саммита ШОС. Магистраль должна соединить китайские железные дороги с Узбекистаном, а далее пойти в Афганистан, Иран и Турцию. Соединение этого железнодорожного коридора с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть для расширения торговли из Китая в Европу.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

строительство железной дороги из китая в узбекистан вышло на новый этап о том, на какой стадии находится проект строительства новой железной дороги читайте в нашем материале