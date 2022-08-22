https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistan-predlojil-pereyti-ot-patentov-k-soglasheniyam-dlya-migrantov-v-rf-27360063.html
Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ
Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ
Республика хочет повысить правовую основу для работы узбекистанцев в РФ.
2022-08-22T19:05+0500
2022-08-22T19:05+0500
2022-08-22T19:05+0500
миграция
миграция
трудовые мигранты
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россия
патент
трудовой патент
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Правительство республики предлагает повысить правовой статус узбекистанцев, работающих в России, в том числе перейти от выдачи патентов на работу на заключение трудовых соглашений. Такие меры помогут увеличить организованный набор трудовых мигрантов в РФ, сообщил РИА Новости первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.Мухитдинов заявил, что в Ташкенте прошло совещание рабочей группы по выполнению соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ, которое было подписано 5 апреля 2017 года."Мы договорились о внесении изменений в межправсоглашение. Пока это предложения, мы предложили в соглашении добавить механизм, который давал бы реальные стимулы участникам организованного набора - как работодателям, так и работникам", - отметил Мухитдинов.Первый замминистра подчеркнул, что представители республики хотят повысить правовую основу для работы узбекистанцев в России. "Не патент, а уже другой документ, скажем, приглашение на работу, разрешение на работу, который предусматривал бы не уплату патентов ежемесячно, а оплату налогов в Российской Федерации. То есть работодатель взимает, а сам работник, то есть мигрант, платежи не платит", - объяснил Мухитдинов.Он добавил, что стороны планируют разрешить медучреждениям в Узбекистане проводить освидетельствование трудовых мигрантов перед выездом в РФ, а также установить на территории республики многофункциональные миграционные центры РФ. "Мы предложили в качестве базы предложить наши моноцентры "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу" – прим. ред.) в регионах страны. Там есть база, есть процедура, где это можно организовать, абсолютно во всех регионах у нас есть такие возможности", - заключил Мухитдинов.В середине августа министерство занятости отмечало, что на заработки из Узбекистана уехали более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ. Ранее агентство по внешней миграции при минзанятости заявляло, что около 4 тыс. граждан республики отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года. Вместе с тем, по информации опроса, проводимого агентством, 59% граждан Узбекистана, временно работающих на территории РФ, пока не собираются возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.Читайте также:Вопреки прогнозам: почему количество трудовых мигрантов в России бьет рекорды
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узбекистан миграция трудовые мигранты мигрант патенты на работу соглашения как куда где сколько россия рф рф новости эркин мухитдинов
узбекистан миграция трудовые мигранты мигрант патенты на работу соглашения как куда где сколько россия рф рф новости эркин мухитдинов
Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ
Первый замминистра подчеркнул, что представители республики хотят повысить правовую основу для работы узбекистанцев в России.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Правительство республики предлагает повысить правовой статус узбекистанцев, работающих в России, в том числе перейти от выдачи патентов на работу на заключение трудовых соглашений.
Такие меры помогут увеличить организованный набор трудовых мигрантов в РФ, сообщил РИА Новости
первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.
Мухитдинов заявил, что в Ташкенте прошло совещание рабочей группы по выполнению соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ, которое было подписано 5 апреля 2017 года.
"Мы договорились о внесении изменений в межправсоглашение. Пока это предложения, мы предложили в соглашении добавить механизм, который давал бы реальные стимулы участникам организованного набора - как работодателям, так и работникам", - отметил Мухитдинов.
Первый замминистра подчеркнул, что представители республики хотят повысить правовую основу для работы узбекистанцев в России.
"Не патент, а уже другой документ, скажем, приглашение на работу, разрешение на работу, который предусматривал бы не уплату патентов ежемесячно, а оплату налогов в Российской Федерации. То есть работодатель взимает, а сам работник, то есть мигрант, платежи не платит", - объяснил Мухитдинов.
Он добавил, что стороны планируют разрешить медучреждениям в Узбекистане проводить освидетельствование трудовых мигрантов перед выездом в РФ, а также установить на территории республики многофункциональные миграционные центры РФ.
"Мы предложили в качестве базы предложить наши моноцентры "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу" – прим. ред.) в регионах страны. Там есть база, есть процедура, где это можно организовать, абсолютно во всех регионах у нас есть такие возможности", - заключил Мухитдинов.
В середине августа министерство занятости отмечало, что на заработки из Узбекистана уехали более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.
Ранее агентство по внешней миграции при минзанятости заявляло, что около 4 тыс. граждан республики отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года.
Вместе с тем, по информации опроса, проводимого агентством, 59% граждан Узбекистана, временно работающих на территории РФ, пока не собираются возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.