https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistan-predlojil-pereyti-ot-patentov-k-soglasheniyam-dlya-migrantov-v-rf-27360063.html

Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ

Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ

Республика хочет повысить правовую основу для работы узбекистанцев в РФ.

2022-08-22T19:05+0500

2022-08-22T19:05+0500

2022-08-22T19:05+0500

миграция

миграция

трудовые мигранты

узбекистан

россия

патент

трудовой патент

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Правительство республики предлагает повысить правовой статус узбекистанцев, работающих в России, в том числе перейти от выдачи патентов на работу на заключение трудовых соглашений. Такие меры помогут увеличить организованный набор трудовых мигрантов в РФ, сообщил РИА Новости первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.Мухитдинов заявил, что в Ташкенте прошло совещание рабочей группы по выполнению соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ, которое было подписано 5 апреля 2017 года."Мы договорились о внесении изменений в межправсоглашение. Пока это предложения, мы предложили в соглашении добавить механизм, который давал бы реальные стимулы участникам организованного набора - как работодателям, так и работникам", - отметил Мухитдинов.Первый замминистра подчеркнул, что представители республики хотят повысить правовую основу для работы узбекистанцев в России. "Не патент, а уже другой документ, скажем, приглашение на работу, разрешение на работу, который предусматривал бы не уплату патентов ежемесячно, а оплату налогов в Российской Федерации. То есть работодатель взимает, а сам работник, то есть мигрант, платежи не платит", - объяснил Мухитдинов.Он добавил, что стороны планируют разрешить медучреждениям в Узбекистане проводить освидетельствование трудовых мигрантов перед выездом в РФ, а также установить на территории республики многофункциональные миграционные центры РФ. "Мы предложили в качестве базы предложить наши моноцентры "Ишга мархамат" ("Добро пожаловать на работу" – прим. ред.) в регионах страны. Там есть база, есть процедура, где это можно организовать, абсолютно во всех регионах у нас есть такие возможности", - заключил Мухитдинов.В середине августа министерство занятости отмечало, что на заработки из Узбекистана уехали более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ. Ранее агентство по внешней миграции при минзанятости заявляло, что около 4 тыс. граждан республики отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года. Вместе с тем, по информации опроса, проводимого агентством, 59% граждан Узбекистана, временно работающих на территории РФ, пока не собираются возвращаться домой, несмотря на возникшие трудности на рынке труда в России.Читайте также:Вопреки прогнозам: почему количество трудовых мигрантов в России бьет рекорды

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