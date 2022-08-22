https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistantsy-smogut-stat-slushatelyami-onlayn-shkoly-spbgu-27340667.html
Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ
Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ
Обучение в онлайн-школе бесплатное. Подробнее - в нашем материале.
2022-08-22T09:01+0500
2022-08-22T09:01+0500
2022-08-22T09:01+0500
общество
узбекистанцы
санкт-петербургский государственный университет
онлайн
школа
обучение
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ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Онлайн-школа Санкт-Петербургского государственного университета объявила о наборе участников на следующий учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Онлайн-школа СПбГУ – это уникальный просветительский проект, на занятиях с ведущими преподавателями университета иностранные школьники дополнительно изучают предметы по программе средних и старших классов российской школы.Так, в новом учебном году занятия будут проходить для учеников 5-11 классов по следующим предметам:Обучатся могут как иностранные граждане, так и россияне, проживающие за границей. Обучение бесплатное. Старт занятий запланирован на 8 октября. Уроки будут проходить каждую субботу до конца мая 2023 года.Читайте также:Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
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узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн школы спбгу обучение в онлайн-школе бесплатное школьники с 5 по 11 класс
узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн школы спбгу обучение в онлайн-школе бесплатное школьники с 5 по 11 класс
Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ
Обучение в онлайн-школе бесплатное. Подробнее — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik.
Онлайн-школа Санкт-Петербургского государственного университета объявила о наборе участников на следующий учебный год. Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Онлайн-школа СПбГУ – это уникальный просветительский проект, на занятиях с ведущими преподавателями университета иностранные школьники дополнительно изучают предметы по программе средних и старших классов российской школы.
Так, в новом учебном году занятия будут проходить для учеников 5-11 классов по следующим предметам:
Обучатся могут как иностранные граждане, так и россияне, проживающие за границей. Обучение бесплатное. Старт занятий запланирован на 8 октября. Уроки будут проходить каждую субботу до конца мая 2023 года.