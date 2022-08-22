https://uz.sputniknews.ru/20220822/uzbekistantsy-smogut-stat-slushatelyami-onlayn-shkoly-spbgu-27340667.html

Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ

Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ

Обучение в онлайн-школе бесплатное. Подробнее - в нашем материале.

2022-08-22T09:01+0500

2022-08-22T09:01+0500

2022-08-22T09:01+0500

общество

узбекистанцы

санкт-петербургский государственный университет

онлайн

школа

обучение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0d/15777737_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_7467577718287c1ec3b60141a4d35054.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Онлайн-школа Санкт-Петербургского государственного университета объявила о наборе участников на следующий учебный год. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Онлайн-школа СПбГУ – это уникальный просветительский проект, на занятиях с ведущими преподавателями университета иностранные школьники дополнительно изучают предметы по программе средних и старших классов российской школы.Так, в новом учебном году занятия будут проходить для учеников 5-11 классов по следующим предметам:Обучатся могут как иностранные граждане, так и россияне, проживающие за границей. Обучение бесплатное. Старт занятий запланирован на 8 октября. Уроки будут проходить каждую субботу до конца мая 2023 года.Читайте также:Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн школы спбгу обучение в онлайн-школе бесплатное школьники с 5 по 11 класс