https://uz.sputniknews.ru/20220821/russkiy-dom-obyavil-nabor-na-podgotovitelnye-kursy-dlya-postupleniya-v-vuzy-rossii-27327199.html
Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
О том, как попасть на подготовительные курсы - читайте в нашем материале.
2022-08-21T12:40+0500
2022-08-21T12:40+0500
2022-08-21T12:40+0500
общество
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вуз
россия
подготовительные курсы
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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале набора на подготовительные курсы для поступающих в российские вузы. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в своем Telegram-канале.Известно, что набор ведется на гуманитарное направление. В курс включены следующие предметы:Предварительная запись на курсы будет проходить до конца августа. Пресс-служба Русккого дома также сообщает, что количество мест строго ограничено.Читайте также:
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русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы россии о том как попасть на подготовительные курсы какие предметы сколько стоит обучение гуманитарное направление как записаться ташкент узбекистан
русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы россии о том как попасть на подготовительные курсы какие предметы сколько стоит обучение гуманитарное направление как записаться ташкент узбекистан
Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России
О том, как попасть на подготовительные курсы - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik.
Русский дом в Ташкенте объявил о начале набора на подготовительные курсы для поступающих в российские вузы. Об этом сообщает
пресс-служба Русского дома в своем Telegram-канале.
Известно, что набор ведется на гуманитарное направление. В курс включены следующие предметы:
Предварительная запись на курсы будет проходить до конца августа. Пресс-служба Русккого дома также сообщает, что количество мест строго ограничено.