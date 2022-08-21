https://uz.sputniknews.ru/20220821/russkiy-dom-obyavil-nabor-na-podgotovitelnye-kursy-dlya-postupleniya-v-vuzy-rossii-27327199.html

Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России

Русский дом объявил набор на подготовительные курсы для поступления в вузы России

О том, как попасть на подготовительные курсы - читайте в нашем материале.

2022-08-21T12:40+0500

2022-08-21T12:40+0500

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общество

вузы

вуз

россия

подготовительные курсы

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ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Русский дом в Ташкенте объявил о начале набора на подготовительные курсы для поступающих в российские вузы. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в своем Telegram-канале.Известно, что набор ведется на гуманитарное направление. В курс включены следующие предметы:Предварительная запись на курсы будет проходить до конца августа. Пресс-служба Русккого дома также сообщает, что количество мест строго ограничено.Читайте также:

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