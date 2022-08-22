https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-gruzinskoy-tyurme-budut-razvodit-ulitok-27352113.html

В грузинской тюрьме будут разводить улиток

В грузинской тюрьме будут разводить улиток

Производство улиток – одно из привлекательных направлений для грузинских фермеров: с одного гектара можно получить несколько десятков тысяч евро.

2022-08-22T13:21+0500

2022-08-22T13:21+0500

2022-08-22T13:21+0500

в мире

грузия

тюрьма

производство

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Ферма откроется на территории пенитенциарного учреждения в селе Ксани Мцхетского района, сообщает Sputnik Беларусь.Грузия в январе вошла в число стран, которые могут экспортировать улиток на рынок Евросоюза. Для этого Минсельхоз и Национальное агентство продовольствия приняли ряд мер, чтобы приблизиться к законодательству ЕС и контроля качества продукта. Производство улиток – одно из привлекательных направлений для грузинских фермеров: с одного гектара можно получить несколько десятков тысяч евро.По данным службы, ферму оснастят в соответствии с современными стандартами. Предполагается, что ее обустроят на территории тюрьмы, она займет площадь в одну тысячу квадратных метров, работать там будут отбывающие в тюрьме срок заключенные.Заработанные деньги заключенные смогут потратить в тюремных магазинах на собственные нужны либо отправить своим семьям.В пенитенциарном учреждении отбывают наказание 286 заключенных. Большинство – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в грузинской тюрьме будут разводить улиток производство улиток одно из привлекательных направлений для грузинских фермеров с одного гектара можно получить несколько десятков тысяч евро