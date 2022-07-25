https://uz.sputniknews.ru/20220725/glavnyy-epidemiolog-gruzii-rasskazal-o-situatsii-vokrug-ospy-obezyan-26494646.html

Главный эпидемиолог Грузии рассказал о ситуации вокруг оспы обезьян

Главный эпидемиолог Грузии рассказал о ситуации вокруг оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня.

2022-07-25T13:25+0500

2022-07-25T13:25+0500

2022-07-25T13:25+0500

в мире

грузия

оспа обезьян

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ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Повода для паники у населения Грузии из-за оспы обезьян на данном этапе нет. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, сообщает Sputnik Грузия.По его словам, в Грузии новые случаи оспы обезьян не выявлялись более трех недель.Первый случай заболевания оспой обезьян в Грузии был выявлен 15 июня. У пациента была легкая форма болезни и вскоре его выписали из клиники.Известно, что заболевание у пациента было выявлено после его возвращения из Европы. Специалисты тогда проверили людей, контактирующих с зараженным и не обнаружили новых случаев заболевания.Также ранее стало известно, что оспа обезьян добралась и до России.Первый случай был подтвержден у молодого человека, вернувшегося из Европы. В Роспотребнадзоре тогда уточнили, что болезнь протекает в легкой форме и угрозы жизни заболевшего нет.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Иммунолог назвал три признака оспы обезьянБилл Гейтс предсказывает новую пандемиюВ Танзании распространяется неизвестная болезнь, есть умершие

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грузия, оспа обезьян