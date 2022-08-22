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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-melitopole-torjestvenno-podnyali-trikolor-v-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-27363300.html
В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России
В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России
Улицы Мелитополя украсили триколорами в честь праздника.
2022-08-22T19:36+0500
2022-08-22T19:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
флаг
праздник
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Праздничные мероприятия в Мелитополе, посвященные Дню Государственного флага России, начались с торжественного поднятия триколора. Об этом сообщает РИА Новости.Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой". Кроме этого, молодые активисты провели флешмоб с флагами России. Так, улицы Мелитополя украсили российскими триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.Читайте также:
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видео в мелитополе торжественно подняли триколор в день государственного флага россии улицы мелитополя украсили триколорами в честь праздника
видео в мелитополе торжественно подняли триколор в день государственного флага россии улицы мелитополя украсили триколорами в честь праздника

В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России

19:36 22.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРоссийский флаг. Архивное фото.
Российский флаг. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.08.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Улицы Мелитополя украсили триколорами в честь праздника.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Праздничные мероприятия в Мелитополе, посвященные Дню Государственного флага России, начались с торжественного поднятия триколора. Об этом сообщает РИА Новости.
Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой". Кроме этого, молодые активисты провели флешмоб с флагами России. Так, улицы Мелитополя украсили российскими триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.
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