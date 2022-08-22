https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-melitopole-torjestvenno-podnyali-trikolor-v-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-27363300.html

В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России

В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России

Улицы Мелитополя украсили триколорами в честь праздника.

2022-08-22T19:36+0500

2022-08-22T19:36+0500

2022-08-22T19:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

флаг

праздник

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Праздничные мероприятия в Мелитополе, посвященные Дню Государственного флага России, начались с торжественного поднятия триколора. Об этом сообщает РИА Новости.Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой". Кроме этого, молодые активисты провели флешмоб с флагами России. Так, улицы Мелитополя украсили российскими триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.Читайте также:

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видео в мелитополе торжественно подняли триколор в день государственного флага россии улицы мелитополя украсили триколорами в честь праздника