https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-melitopole-torjestvenno-podnyali-trikolor-v-den-gosudarstvennogo-flaga-rossii-27363300.html
В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России
В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России
Улицы Мелитополя украсили триколорами в честь праздника.
2022-08-22T19:36+0500
2022-08-22T19:36+0500
2022-08-22T19:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
флаг
праздник
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Праздничные мероприятия в Мелитополе, посвященные Дню Государственного флага России, начались с торжественного поднятия триколора. Об этом сообщает РИА Новости.Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой". Кроме этого, молодые активисты провели флешмоб с флагами России. Так, улицы Мелитополя украсили российскими триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.Читайте также:
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видео в мелитополе торжественно подняли триколор в день государственного флага россии улицы мелитополя украсили триколорами в честь праздника
видео в мелитополе торжественно подняли триколор в день государственного флага россии улицы мелитополя украсили триколорами в честь праздника
В Мелитополе торжественно подняли триколор в День Государственного флага России
Улицы Мелитополя украсили триколорами в честь праздника.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Праздничные мероприятия в Мелитополе, посвященные Дню Государственного флага России, начались с торжественного поднятия триколора. Об этом сообщает РИА Новости
.
Флаг в присутствии главы администрации Мелитополя Галины Данильченко подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой". Кроме этого, молодые активисты провели флешмоб с флагами России. Так, улицы Мелитополя украсили российскими триколорами. Праздничные настроения ощущаются в парках и на центральных площадях.