https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-zaporojskoy-oblasti-formiruyut-dobrovolcheskuyu-armiyu-dlya-osvobojdeniya-regiona-27249803.html

В Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона

В Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона

Среди добровольцев есть жители стран Запада.

2022-08-18T10:32+0500

2022-08-18T10:32+0500

2022-08-18T10:32+0500

специальная военная операция россии в донбассе

армия

освобождение

жители

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/12/27249363_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_7617c09b73955ca8256c68d0b0e8c63e.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Среди добровольцев, которые хотят освобождать Запорожскую область в составе ополчения, есть жители не только России, но и стран Запада. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".Известно, что в Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов и боевиков.По словам командира "Трои", среди добровольцев есть и жители Германии.Напомним: во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона среди добровольцев есть жители стран запада командир отряда троя владимир новиков запорожское ополчение