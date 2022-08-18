https://uz.sputniknews.ru/20220818/v-zaporojskoy-oblasti-formiruyut-dobrovolcheskuyu-armiyu-dlya-osvobojdeniya-regiona-27249803.html
В Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона
В Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона
Среди добровольцев есть жители стран Запада.
2022-08-18T10:32+0500
2022-08-18T10:32+0500
2022-08-18T10:32+0500
специальная военная операция россии в донбассе
армия
освобождение
жители
запад
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ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Среди добровольцев, которые хотят освобождать Запорожскую область в составе ополчения, есть жители не только России, но и стран Запада. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".Известно, что в Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов и боевиков.По словам командира "Трои", среди добровольцев есть и жители Германии.Напомним: во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:
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в запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона среди добровольцев есть жители стран запада командир отряда троя владимир новиков запорожское ополчение
в запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона среди добровольцев есть жители стран запада командир отряда троя владимир новиков запорожское ополчение
В Запорожской области формируют добровольческую армию для освобождения региона
Среди добровольцев есть жители стран Запада.
ТАШКЕНТ, 18 авг – Sputnik. Среди добровольцев, которые хотят освобождать Запорожскую область в составе ополчения, есть жители не только России, но и стран Запада. Об этом сообщил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
Известно, что в Запорожской области формируется добровольческая армия для освобождения региона от украинских националистов и боевиков.
"Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, говорят "дикие гуси" — наемники, нет. А просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши. То есть это выходцы из СССР", — рассказал Новиков.
По словам командира "Трои", среди добровольцев есть и жители Германии.
"К нам, допустим, сейчас летят два человека из Германии. Они наши, просто они уехали в 90-е. Но глядя на то, что происходит, он (один из них. — Sputnik) говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам", — добавляет он.
Напомним: во время проведения спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.