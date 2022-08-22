https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-mintrude-rasskazali-skolko-migrantov-poedut-na-stroyki-v-rossiyu-27365414.html

В минтруде рассказали, сколько мигрантов поедут на стройки в Россию

В минтруде рассказали, сколько мигрантов поедут на стройки в Россию

В Узбекистане отобрали на стройки в РФ 13 тыс. мигрантов.

2022-08-22T21:09+0500

2022-08-22T21:09+0500

2022-08-22T21:09+0500

миграция

миграция

трудовые мигранты

мигранты

стройка

россия

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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Около 13 тысяч граждан Узбекистана отобрали по программе организованного набора на стройки в России, около 5 тысяч из них уже выехали на работу, этот проект активно развивается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию."Тринадцать тысяч человек уже отобраны. Сейчас приблизительно около пяти тысяч выехали уже. Другие граждане пока ожидают здесь (в Узбекистане - ред.)", - отметил Мухитдинов, комментируя ход реализации программы.Первый замминистра объяснил, что выполнение программы замедлилось в первом квартале текущего года из-за произошедшей тогда девальвации российского рубля и пересмотра строительными компаниями РФ своих контрактов и заказов. "Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Часть граждан, которая прошла отбор в первом квартале, они сами выехали в Россию. Сейчас этот проект активно развивается. Отправка из Узбекистана идет практически в ежедневном режиме", - заключил Мухитдинов.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. До этого агентство по внешней миграции при минзанятости заявляло, что около 4 тыс. граждан Узбекистана отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года. В середине августа минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также:Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ

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