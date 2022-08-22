https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-mintrude-rasskazali-skolko-migrantov-poedut-na-stroyki-v-rossiyu-27365414.html
В минтруде рассказали, сколько мигрантов поедут на стройки в Россию
В минтруде рассказали, сколько мигрантов поедут на стройки в Россию
В Узбекистане отобрали на стройки в РФ 13 тыс. мигрантов.
2022-08-22T21:09+0500
2022-08-22T21:09+0500
2022-08-22T21:09+0500
миграция
миграция
трудовые мигранты
мигранты
стройка
россия
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ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости. Около 13 тысяч граждан Узбекистана отобрали по программе организованного набора на стройки в России, около 5 тысяч из них уже выехали на работу, этот проект активно развивается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию."Тринадцать тысяч человек уже отобраны. Сейчас приблизительно около пяти тысяч выехали уже. Другие граждане пока ожидают здесь (в Узбекистане - ред.)", - отметил Мухитдинов, комментируя ход реализации программы.Первый замминистра объяснил, что выполнение программы замедлилось в первом квартале текущего года из-за произошедшей тогда девальвации российского рубля и пересмотра строительными компаниями РФ своих контрактов и заказов. "Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Часть граждан, которая прошла отбор в первом квартале, они сами выехали в Россию. Сейчас этот проект активно развивается. Отправка из Узбекистана идет практически в ежедневном режиме", - заключил Мухитдинов.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. До этого агентство по внешней миграции при минзанятости заявляло, что около 4 тыс. граждан Узбекистана отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года. В середине августа минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также:Узбекистан предложил перейти от патентов к соглашениям для мигрантов в РФ
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минтруд заявления узбекистан мигранты сколько поехали работают орг набор отбор новости узбеки узбеков миграция стройки россия рф
минтруд заявления узбекистан мигранты сколько поехали работают орг набор отбор новости узбеки узбеков миграция стройки россия рф
В минтруде рассказали, сколько мигрантов поедут на стройки в Россию
В Узбекистане отобрали на стройки в РФ 13 тыс. мигрантов.
ТАШКЕНТ, 22 авг – РИА Новости.
Около 13 тысяч граждан Узбекистана отобрали по программе организованного набора на стройки в России, около 5 тысяч из них уже выехали на работу, этот проект активно развивается, сообщил РИА Новости
первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.
"Тринадцать тысяч человек уже отобраны. Сейчас приблизительно около пяти тысяч выехали уже. Другие граждане пока ожидают здесь (в Узбекистане - ред.)", - отметил Мухитдинов, комментируя ход реализации программы.
Первый замминистра объяснил, что выполнение программы замедлилось в первом квартале текущего года из-за произошедшей тогда девальвации российского рубля и пересмотра строительными компаниями РФ своих контрактов и заказов.
"Сейчас ситуация уже стабилизировалась. Часть граждан, которая прошла отбор в первом квартале, они сами выехали в Россию. Сейчас этот проект активно развивается. Отправка из Узбекистана идет практически в ежедневном режиме", - заключил Мухитдинов.
В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. До этого агентство по внешней миграции при минзанятости заявляло, что около 4 тыс. граждан Узбекистана отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года.
В середине августа минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.