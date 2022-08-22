https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-sgb-raskryli-chto-proizoshlo-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--27371551.html

В СГБ раскрыли, что произошло на узбекско-афганской границе

В СГБ раскрыли, что произошло на узбекско-афганской границе

Нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду.

2022-08-22T23:16+0500

2022-08-22T23:16+0500

2022-08-22T23:24+0500

происшествия

узбекистан

афганистан

сгб

погранслужба

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По сообщению Погранвойска СГБ, 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к данному острову на своих лодках.Нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана.Благодаря проведенной операции, все 24 нарушителя Госграницы Узбекистана были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий.По итогам опроса установлено, что причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана.Читайте также:В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан

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