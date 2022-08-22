https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-sgb-raskryli-chto-proizoshlo-na-uzbeksko-afganskoy-granitse--27371551.html
В СГБ раскрыли, что произошло на узбекско-афганской границе
В СГБ раскрыли, что произошло на узбекско-афганской границе
Нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду.
2022-08-22T23:16+0500
2022-08-22T23:16+0500
2022-08-22T23:24+0500
происшествия
узбекистан
афганистан
сгб
погранслужба
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. По сообщению Погранвойска СГБ, 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к данному острову на своих лодках.Нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана.Благодаря проведенной операции, все 24 нарушителя Госграницы Узбекистана были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий.По итогам опроса установлено, что причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана.Читайте также:В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан
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в сгб раскрыли погранвойска что произошло на узбекско афганской границе что случилось происшествия военные узбекистан афганистан талибы вторглись захватили остров где какой почему зачем причины официальные данные последние заявления пограничники минобороны мид новости афганцы незаконная добыча солодки из за чего приехали приплыли сколько человек всех поймали что будет дальше с ними
в сгб раскрыли погранвойска что произошло на узбекско афганской границе что случилось происшествия военные узбекистан афганистан талибы вторглись захватили остров где какой почему зачем причины официальные данные последние заявления пограничники минобороны мид новости афганцы незаконная добыча солодки из за чего приехали приплыли сколько человек всех поймали что будет дальше с ними
В СГБ раскрыли, что произошло на узбекско-афганской границе
23:16 22.08.2022 (обновлено: 23:24 22.08.2022)
О заявлении Погранвойск СГБ об инциденте на узбекско-афганской границе читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
По сообщению Погранвойска СГБ
, 21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к данному острову на своих лодках.
Нарушители оказали сопротивление прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана.
Благодаря проведенной операции, все 24 нарушителя Госграницы Узбекистана были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий.
По итогам опроса установлено, что причиной пограничного инцидента является незаконная добыча корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.
В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана.