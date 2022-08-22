https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-tashkente-proxodit-festival-s-uchastiem-voennyx-orkestrov-shos--video-27367834.html

В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров ШОС — видео

В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров ШОС — видео

Яркие кадры с мероприятия смотрите в нашем материале.

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культура

ташкент

фестиваль

военный оркестр

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров государств-членов и наблюдателей ШОС. Корреспондент Sputnik побывал на мероприятии. Самые яркие моменты смотрите в нашем эксклюзивном видео.Читайте также:В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан

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