https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-tashkente-proxodit-festival-s-uchastiem-voennyx-orkestrov-shos--video-27367834.html
В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров ШОС — видео
В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров ШОС — видео
Яркие кадры с мероприятия смотрите в нашем материале.
2022-08-22T22:00+0500
2022-08-22T22:00+0500
2022-08-22T22:00+0500
культура
ташкент
фестиваль
военный оркестр
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров государств-членов и наблюдателей ШОС. Корреспондент Sputnik побывал на мероприятии. Самые яркие моменты смотрите в нашем эксклюзивном видео.Читайте также:В каких соревнованиях АрМИ-2022 участвует Узбекистан
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видео как в ташкенте прошел узбекистан проходит фестиваль военных оркестров шос смотреть музыка новости минобороны арми
В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров ШОС — видео
Яркие кадры с мероприятия смотрите в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Ташкенте проходит фестиваль с участием военных оркестров государств-членов и наблюдателей ШОС.
Корреспондент Sputnik побывал на мероприятии. Самые яркие моменты смотрите в нашем эксклюзивном видео.