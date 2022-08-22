https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-uzbekistane-mogut-zapretit-prodavat-energetiki-i-fast-fud-ryadom-so-shkolami-27347385.html

В Узбекистане могут запретить продавать энергетики и фаст-фуд рядом со школами

В Узбекистане могут запретить продавать энергетики и фаст-фуд рядом со школами

Соответствующий законопроект вынесен на обсуждение до 30 августа.

2022-08-22T11:01+0500

2022-08-22T11:01+0500

2022-08-22T11:01+0500

общество

узбекистан

фаст-фуд

энергетик

энергетический напиток

школы

школа

законопроект

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане могут запретить продавать сладкие газированные напитки, энергетики и фаст-фуд в радиусе 500 метров от школ. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.Такие меры предусмотрены в рамках законопроекта Сената Олий Мажлиса "Национальная стратегия охраны здоровья и благополучия детей подросткового возраста на 2022-2026 г". Известно, что обсуждение продлится до 30 августа.Так, в стране планируют усилить контроль за продажей сладких газированных и энергетических напитков, а также фаст-фуда около школ. Ответственные министерства и организации будут проводить соответствующие рейды.Кроме этого, согласно национальной стратегии, в республике пересмотрят образовательные программы в медицинской сфере по питанию подростков и включат в них темы, связанные с рациональным питанием. Также медработники будут регулярно проходить аттестацию по данной теме.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в узбекистане могут запретить продавать энергетики и фастфуд рядом со школами соответствующий законопроект вынесен на обсуждение до 30 августа сенат олий мажлиса