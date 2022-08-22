https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-xokimiyate-chilanzarskogo-rayona-proizoshli-perestanovki---27358932.html

В хокимияте Чиланзарского района произошли перестановки

В хокимияте Чиланзарского района произошли перестановки

О кадровых изменениях в одном из районов Ташкента читайте в материале.

2022-08-22T17:43+0500

2022-08-22T17:43+0500

2022-08-22T17:43+0500

политика

хоким

ташкент

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Жамолиддина Ходжиманова назначили временно исполняющим обязанности главы Чиланзарского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.До этого Ходжиманов занимал пост замхокима Чиланзарского района по финансово-экономическим вопросам и вопросам сокращения бедности. Распоряжение о новом назначении подписал хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.Читайте также:В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD

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