https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-xokimiyate-chilanzarskogo-rayona-proizoshli-perestanovki---27358932.html
В хокимияте Чиланзарского района произошли перестановки
В хокимияте Чиланзарского района произошли перестановки
О кадровых изменениях в одном из районов Ташкента читайте в материале.
2022-08-22T17:43+0500
2022-08-22T17:43+0500
2022-08-22T17:43+0500
политика
хоким
ташкент
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Жамолиддина Ходжиманова назначили временно исполняющим обязанности главы Чиланзарского района. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.До этого Ходжиманов занимал пост замхокима Чиланзарского района по финансово-экономическим вопросам и вопросам сокращения бедности. Распоряжение о новом назначении подписал хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.Читайте также:В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD
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хокимият чиланзарского района какие произошли кадровые перестановки ташкент кого назначили кто назначен стал новым хокимом жамолиддин ходжиманов биография новости последние заявления кем был до этого назначения почему уволили старого предыдущего хокима за что
хокимият чиланзарского района какие произошли кадровые перестановки ташкент кого назначили кто назначен стал новым хокимом жамолиддин ходжиманов биография новости последние заявления кем был до этого назначения почему уволили старого предыдущего хокима за что
В хокимияте Чиланзарского района произошли перестановки
О кадровых изменениях в одном из районов Ташкента читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Жамолиддина Ходжиманова назначили временно исполняющим обязанности главы Чиланзарского района. Об этом сообщили в пресс-службе
столичного хокимията.
До этого Ходжиманов занимал пост замхокима Чиланзарского района по финансово-экономическим вопросам и вопросам сокращения бедности.
Распоряжение о новом назначении подписал хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.