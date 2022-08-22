https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-uzbekistane-startovala-privatizatsiya-uzcard-27356228.html

В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD

В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD

Владельцы могут воспользоваться преимущественным правом.

2022-08-22T15:59+0500

2022-08-22T15:59+0500

2022-08-22T15:59+0500

экономика

узбекистан

приватизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/969/69/9696957_76:761:2362:2047_1920x0_80_0_0_ee0fb4c9c1c7c4a95392365cf9218250.jpg

ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Агентство госактивов объявило о подготовке к приватизации долей, принадлежащих государству в ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр", работающим под брендом UZCARD.Государственная тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% государственной доли в компании путем ее оценки с привлечением независимой организации.При этом согласно Закону "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки. В случае если они не воспользуются этим правом, агентство проведет публичную продажу госдоли.Ранее контрольный пакет принадлежал государству в лице Национального банка внешнеэкономической деятельности (51%), и еще 4 банкам (по 6%) – "Узпромстройбанку", банку "Асака", "Ипотека банку" и "Алокабанку".Эти доли были переданы в рамках программы приватизации 75% Агентству по управлению государственными активами.Читайте также: Как будут продавать акции крупнейших предприятий УзбекистанаЧиназский НПЗ и АО Дори-Дармон приватизируют

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане стартовала приватизация uzcard как когда как проходит какие компании узбекистан экономика права владельцев проценты контрольный пакет владельцы банк новости новость