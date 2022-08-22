https://uz.sputniknews.ru/20220822/v-uzbekistane-startovala-privatizatsiya-uzcard-27356228.html
В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD
В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD
Владельцы могут воспользоваться преимущественным правом.
2022-08-22T15:59+0500
2022-08-22T15:59+0500
2022-08-22T15:59+0500
экономика
узбекистан
приватизация
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Агентство госактивов объявило о подготовке к приватизации долей, принадлежащих государству в ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр", работающим под брендом UZCARD.Государственная тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% государственной доли в компании путем ее оценки с привлечением независимой организации.При этом согласно Закону "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки. В случае если они не воспользуются этим правом, агентство проведет публичную продажу госдоли.Ранее контрольный пакет принадлежал государству в лице Национального банка внешнеэкономической деятельности (51%), и еще 4 банкам (по 6%) – "Узпромстройбанку", банку "Асака", "Ипотека банку" и "Алокабанку".Эти доли были переданы в рамках программы приватизации 75% Агентству по управлению государственными активами.Читайте также: Как будут продавать акции крупнейших предприятий УзбекистанаЧиназский НПЗ и АО Дори-Дармон приватизируют
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в узбекистане стартовала приватизация uzcard как когда как проходит какие компании узбекистан экономика права владельцев проценты контрольный пакет владельцы банк новости новость
в узбекистане стартовала приватизация uzcard как когда как проходит какие компании узбекистан экономика права владельцев проценты контрольный пакет владельцы банк новости новость
В Узбекистане стартовала приватизация UZCARD
Владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Агентство госактивов объявило
о подготовке к приватизации долей, принадлежащих государству в ООО "Единый общереспубликанский процессинговый центр", работающим под брендом UZCARD.
Государственная тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% государственной доли в компании путем ее оценки с привлечением независимой организации.
При этом согласно Закону "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки. В случае если они не воспользуются этим правом, агентство проведет публичную продажу госдоли.
Ранее контрольный пакет принадлежал государству в лице Национального банка внешнеэкономической деятельности (51%), и еще 4 банкам (по 6%) – "Узпромстройбанку", банку "Асака", "Ипотека банку" и "Алокабанку".
Эти доли были переданы в рамках программы приватизации 75% Агентству по управлению государственными активами.