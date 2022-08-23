https://uz.sputniknews.ru/20220823/avtorskie-prava-stanet-legche-zaschitit-27384131.html
Авторские права станет легче защитить
Авторские права станет легче защитить
Электронные копии объектов авторского права будут храниться в единой базе.
2022-08-23T13:37+0500
2022-08-23T13:37+0500
2022-08-23T13:37+0500
общество
узбекистан
права
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Правительство утвердило порядок внесения и хранения копий произведений в Единой электронной базе. Это поможет доказать при необходимости авторство, а также увеличить капитализацию.С 1 апреля 2023 года электронные контрольные копии объектов авторского права в обязательном порядке будут храниться в единой базе объектов авторского права."Центр интеллектуальной собственности" является оператором — ответственным по ведению Единой базы. Электронные контрольные копии объекта размещаются депозитариями.В единой базе данных хранятся:Информация о включении объектов авторского права в Единую базу данных считается открытой для ознакомления.Читайте также:Узбекистан хочет сотрудничать с "Росатомом" на базе научного "суперреактора"
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авторские права как защитить авторское право на музыку текст статью книгу фильм новости электронная база единая база данных
авторские права как защитить авторское право на музыку текст статью книгу фильм новости электронная база единая база данных
Авторские права станет легче защитить
С 1 апреля 2023 года электронные копии объектов авторского права будут храниться в единой базе.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Правительство утвердило порядок
внесения и хранения копий произведений в Единой электронной базе. Это поможет доказать при необходимости авторство, а также увеличить капитализацию.
С 1 апреля 2023 года электронные контрольные копии объектов авторского права в обязательном порядке будут храниться в единой базе объектов авторского права.
"Центр интеллектуальной собственности" является оператором — ответственным по ведению Единой базы. Электронные контрольные копии объекта размещаются депозитариями.
В единой базе данных хранятся:
литературные, драматические произведения;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
хореографические произведения и пантомимы;
аудиовизуальные и фотографические произведения;
живопись, скульптура, графика, дизайнерские работы и другие произведения изобразительного искусства;
компьютерные программы всех типов.
Информация о включении объектов авторского права в Единую базу данных считается открытой для ознакомления.