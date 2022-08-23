https://uz.sputniknews.ru/20220823/avtorskie-prava-stanet-legche-zaschitit-27384131.html

Авторские права станет легче защитить

Авторские права станет легче защитить

Электронные копии объектов авторского права будут храниться в единой базе.

2022-08-23T13:37+0500

2022-08-23T13:37+0500

2022-08-23T13:37+0500

общество

узбекистан

права

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Правительство утвердило порядок внесения и хранения копий произведений в Единой электронной базе. Это поможет доказать при необходимости авторство, а также увеличить капитализацию.С 1 апреля 2023 года электронные контрольные копии объектов авторского права в обязательном порядке будут храниться в единой базе объектов авторского права."Центр интеллектуальной собственности" является оператором — ответственным по ведению Единой базы. Электронные контрольные копии объекта размещаются депозитариями.В единой базе данных хранятся:Информация о включении объектов авторского права в Единую базу данных считается открытой для ознакомления.Читайте также:Узбекистан хочет сотрудничать с "Росатомом" на базе научного "суперреактора"

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