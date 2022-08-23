https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-xochet-sotrudnichat-s-rosatomom-na-baze-nauchnogo-superreaktora-27375694.html

Узбекистан хочет сотрудничать с "Росатомом" на базе научного "суперреактора"

Узбекистан хочет сотрудничать с "Росатомом" на базе научного "суперреактора"

МБИР намечено ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов.

2022-08-23T11:37+0500

2022-08-23T11:37+0500

2022-08-23T11:37+0500

общество

узбекистан

росатом

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Ученые-ядерщики Узбекистана собираются взаимодействовать с госкорпорацией "Росатом" на базе строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР. Об этом сообщил директор института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана, член консультативного совета МБИР Илхам Садыков, передает РИА Новости."В сентябре этого года мы ожидаем визит делегации госкорпорации "Росатом". Будем обсуждать планы на будущее, вопросы сотрудничества с "Росатомом" в научном направлении, в первую очередь научно-технического сотрудничества на базе МБИР", - отметил Садыков.По его словам, сотрудничество в рамках МБИР будет осуществляться по трем направлениям: производство радиоизотопной продукции, радиационное материаловедение, теоретическая ядерная физика. Институт ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана принял приглашение войти в состав консультативного совета МБИР."Изотопную продукцию, которую мы получаем на нашем реакторе в течение 15-20 дней, на МБИР можно получить за значительно более короткий срок… С помощью МБИР мы планируем исследовать течения ядерных реакций, происходящих на звездах, чтобы проверить расчеты наших физиков-теоретиков", - объяснил Садыков.На МБИР узбекские специалисты также планируют проводить эксперименты с помощью высоких потоков нейтронов и на быстрых нейтронах. "Это позволит выявить новые свойства материалов", - добавил Садыков.Реактор МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт намечено ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов. Предполагается, что МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на полвека вперед. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом возможности проведения экспериментальных исследований увеличатся кратно.На базе МБИР намечено создать международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, Россия подтвердит свое лидерство в мировой научной ядерной повестке до конца текущего столетия, говорится в сообщении.Читайте также:АО "Тепловые электрические станции" приватизируют

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