https://uz.sputniknews.ru/20220823/forum-armiya-2022-kakuyu-texniku-poluchat-voorujennye-sily-rf-27370348.html

Форум "Армия-2022": какую технику получат вооруженные силы РФ

Форум "Армия-2022": какую технику получат вооруженные силы РФ

Запад после 24 февраля убедил, что 2 главных союзника РФ – армия и флот.

2022-08-23T08:01+0500

2022-08-23T08:01+0500

2022-08-23T08:01+0500

колумнисты

военная техника

техника

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Международный военно-технический форум "Армия-2022" привлек внимание десятков тысяч специалистов и участников из 72 стран, подтвердил лидерство России в области высоких оборонных технологий, задал научно-производственные ориентиры партнерам, ускорил перевооружение российских армии и флота.В дни форума 15 – 21 августа подписаны 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК РФ на сумму более 525 млрд рублей (эквивалент 8,75 млрд долларов), то есть изначальные планы по 36 госконтрактам перевыполнены на несколько миллиардов рублей. Вооруженные силы России в среднесрочной перспективе получат свыше 3700 новых образцов техники.С учетом боевого применения техники в ходе специальной военной операции на Украине, возможностей российской промышленности и сложившейся военно-политической обстановки в мире, Минобороны РФ скорректировало государственный оборонный заказ. Особое внимание уделено закупкам самой современной и эффективной боевой техники.Вооруженные силы РФ получат партии новейших межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат", зенитных ракетных систем С-500 "Прометей", гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", разведывательных спутников "Лотос-М", фронтовых бомбардировщиков Су-34, ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, танков Т-90М "Прорыв", Т-80БВ и Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, ракет "Искандер-М", противокорабельных ракет "Оникс", управляемых авиационных ракет "воздух – поверхность", управляемых бомб УАБ-20, беспилотных летательных аппаратов "Иноходец", "Орлан-10", "Орлан-30", "Элерон-3", а также три дизель-электрические подводные лодки проекта 06363. Список неполный, однако приоритеты очевидны.Россия намерена укреплять и совершенствовать эшелонированную систему обороноспособности (национальной безопасности) во всех сферах боевого применения – от орбиты Земли до океанских глубин. При этом технологическое превосходство Вооруженных сил РФ – базовая опция, гарантирующая неотвратимое возмездие агрессору, позволяющая российским гражданам оптимистично смотреть в будущее.Страны Запада после 24 февраля окончательно убедили (поставками вооружений и развединформации киевскому режиму), что два главных союзника России – армия и флот, а договоренности с западными партнерами не стоят даже бумаги, на которой написаны. США и их сателлиты способны любой международный документ трактовать в свою пользу, корректировать собственными "правилами" или просто отменить (выйти из договора).Особый интересНепросто ориентироваться в "океане" высоких оборонных технологий – выставочные площадки форума "Армия-2022" в 30 субъектах РФ вместили более 28 тысяч образцов вооружения и техники, привлекли внимание свыше 1,9 млн посетителей, включая делегации 85 иностранных государств. Помогают образцы и ориентиры для военно-промышленного комплекса любой страны –арктический проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Арктур", роботизированная БМП-3.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил, что особый интерес специалистов и общественности вызвали презентации истребителя пятого поколения Су-57 и танка Т-14 "Армата". Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал о разработке корабельного варианта Су-57 – для российских авианосцев недалекого будущего. Не касаясь даже серийных гиперзвуковых ракет "Циркон" и "Кинжал", тяжелой ракеты-носителя "Ангара" А5В, России было чем удивить специалистов и гостей.Форум "Армия" традиционно содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения, показывает высокую эффективность государственной политики переоснащения армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой. В рамках ВТС "Рособоронэкспорт" оперативно заключил два контракта на сумму более 390 млн долларов. Как правило, выставки вооружений "отливаются" в контракты с зарубежными заказчиками через недели и месяцы. Продолжение следует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Видео: эксперт рассказал о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС

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