https://uz.sputniknews.ru/20220823/glava-mid-turtsii-oproverg-informatsiyu-o-vstreche-erdogana-i-asada-na-sammite-shos-27391950.html

Глава МИД Турции опроверг информацию о встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС

Глава МИД Турции опроверг информацию о встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции в интервью телеканалу.

2022-08-23T15:17+0500

2022-08-23T15:17+0500

2022-08-23T15:17+0500

в мире

турция

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг информацию о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада на полях предстоящего саммита ШОС.Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу Haber Global.Ранее иранское агентство Tasnim, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.Также в агентстве рассказали, что лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время посетит Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.Читайте также:

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глава мид турции опроверг информацию о встрече эрдогана и асада на саммите шос об этом заявил глава внешнеполитического ведомства турции в интервью телеканалу мевлют чавушоглу биография