https://uz.sputniknews.ru/20220823/glava-mid-turtsii-oproverg-informatsiyu-o-vstreche-erdogana-i-asada-na-sammite-shos-27391950.html
Глава МИД Турции опроверг информацию о встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС
Глава МИД Турции опроверг информацию о встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции в интервью телеканалу.
2022-08-23T15:17+0500
2022-08-23T15:17+0500
2022-08-23T15:17+0500
в мире
турция
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг информацию о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада на полях предстоящего саммита ШОС.Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу Haber Global.Ранее иранское агентство Tasnim, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.Также в агентстве рассказали, что лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время посетит Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.Читайте также:
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глава мид турции опроверг информацию о встрече эрдогана и асада на саммите шос об этом заявил глава внешнеполитического ведомства турции в интервью телеканалу мевлют чавушоглу биография
глава мид турции опроверг информацию о встрече эрдогана и асада на саммите шос об этом заявил глава внешнеполитического ведомства турции в интервью телеканалу мевлют чавушоглу биография
Глава МИД Турции опроверг информацию о встрече Эрдогана и Асада на саммите ШОС
Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Турции в интервью телеканалу.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг
информацию о возможной встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Сирии Башара Асада на полях предстоящего саммита ШОС.
Об этом он заявил в интервью турецкому телеканалу Haber Global.
"Сообщения о том, что такая встреча будет на саммите ШОС, не соответствуют действительности. Асада туда не пригласили", - заявил глава турецкого МИД.
Ранее иранское агентство Tasnim, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Эрдоган и Асад могут встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
Также в агентстве рассказали, что лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек в ближайшее время посетит Сирию в составе политической и дипломатической делегации, где встретится и проведет переговоры с президентом Башаром Асадом.