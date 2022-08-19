https://uz.sputniknews.ru/20220819/stala-izvestna-data-prezidentskix-vyborov-v-turtsii--27296818.html
Стала известна дата президентских выборов в Турции
Стала известна дата президентских выборов в Турции
Планируется проведение президентских и парламентских выборов
2022-08-19T14:07+0500
2022-08-19T14:07+0500
2022-08-19T14:07+0500
в мире
выборы президента
турция
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом сообщает РИА Новости.По словам министра, действующий президент страны будет баллотироваться на пост.Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В 2018 году вновь победил на досрочных выборах.Читайте также:Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в ТегеранеПрезидент Турции поддержал действия Мирзиёева в Каракалпакстане
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стала известна дата президентских выборов в турции выборы президента турции когда кто баллотируется эрдоган кто президент сколько у власти министр юстиции боздаг заявил новости мира политики турция новость
стала известна дата президентских выборов в турции выборы президента турции когда кто баллотируется эрдоган кто президент сколько у власти министр юстиции боздаг заявил новости мира политики турция новость
Стала известна дата президентских выборов в Турции
В 2023 году в стране планируют провести президентские и парламентские выборы.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik.
Выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", - цитирует слова Боздага турецкий телеканал.
По словам министра, действующий президент страны будет баллотироваться на пост.
Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В 2018 году вновь победил на досрочных выборах.