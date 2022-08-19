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Стала известна дата президентских выборов в Турции
Стала известна дата президентских выборов в Турции
Планируется проведение президентских и парламентских выборов
2022-08-19T14:07+0500
2022-08-19T14:07+0500
в мире
выборы президента
турция
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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом сообщает РИА Новости.По словам министра, действующий президент страны будет баллотироваться на пост.Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В 2018 году вновь победил на досрочных выборах.Читайте также:Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в ТегеранеПрезидент Турции поддержал действия Мирзиёева в Каракалпакстане
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стала известна дата президентских выборов в турции выборы президента турции когда кто баллотируется эрдоган кто президент сколько у власти министр юстиции боздаг заявил новости мира политики турция новость
стала известна дата президентских выборов в турции выборы президента турции когда кто баллотируется эрдоган кто президент сколько у власти министр юстиции боздаг заявил новости мира политики турция новость

Стала известна дата президентских выборов в Турции

14:07 19.08.2022
© © Фото : Pexels/Aydın KirazТурция
Турция - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.08.2022
© © Фото : Pexels/Aydın Kiraz
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В 2023 году в стране планируют провести президентские и парламентские выборы.
ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом сообщает РИА Новости.
"Выборы состоятся 18 июня 2023 года, оппозиция не может определить сроки выборов", - цитирует слова Боздага турецкий телеканал.
По словам министра, действующий президент страны будет баллотироваться на пост.
Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В 2018 году вновь победил на досрочных выборах.
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