https://uz.sputniknews.ru/20220819/stala-izvestna-data-prezidentskix-vyborov-v-turtsii--27296818.html

Стала известна дата президентских выборов в Турции

Стала известна дата президентских выборов в Турции

Планируется проведение президентских и парламентских выборов

2022-08-19T14:07+0500

2022-08-19T14:07+0500

2022-08-19T14:07+0500

в мире

выборы президента

турция

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ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. Об этом сообщает РИА Новости.По словам министра, действующий президент страны будет баллотироваться на пост.Напомним: Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В 2018 году вновь победил на досрочных выборах.Читайте также:Что заявили Путин и Эрдоган на переговорах в ТегеранеПрезидент Турции поддержал действия Мирзиёева в Каракалпакстане

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