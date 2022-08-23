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Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения
Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения
Узбекистан и Афганистан провели переговоры после инцидента на острове Арал Пайгамбар. Стороны признали ошибки и подтвердили приверженность миру и взаимоуважению.
2022-08-23T19:14+0500
2022-08-23T19:14+0500
2022-08-23T19:14+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Узбекистана провели переговоры после инцидента на острове Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области.Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе встречи, признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе. В настоящее время проводится тщательное расследование случившегося.Отмечается, что обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к данному острову на своих лодках.Прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана нарушители оказали сопротивление. В результате задержаны 24 человека.Ранее сообщалось, что они нарушили госграницу по причине незаконной добычи корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана.
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что случилось на острове афганистан узбекистан арал пайгамбар стороны признали нарушения инцидент перестрелка в сгб раскрыли погранвойска что произошло на узбекско афганской границе что случилось происшествия военные узбекистан афганистан талибы вторглись захватили остров где какой почему зачем причины официальные данные последние заявления пограничники минобороны мид новости афганцы незаконная добыча солодки из за чего приехали приплыли сколько человек всех поймали что будет дальше с ними
Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения
Узбекистан и Афганистан провели переговоры после инцидента на острове Арал Пайгамбар. Стороны признали ошибки и подтвердили приверженность миру и взаимоуважению.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Узбекистана провели переговоры после инцидента на острове Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области.
Как сообщает
МИД Узбекистана, в ходе встречи, признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе. В настоящее время проводится тщательное расследование случившегося.
“Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.
21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к данному острову на своих лодках.
Прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана нарушители оказали сопротивление. В результате задержаны 24 человека.
Ранее сообщалось
, что они нарушили госграницу по причине незаконной добычи корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.
В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана.