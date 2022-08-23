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Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения

Инцидент на узбекско-афганской границе: стороны признали нарушения

Узбекистан и Афганистан провели переговоры после инцидента на острове Арал Пайгамбар. Стороны признали ошибки и подтвердили приверженность миру и взаимоуважению.

2022-08-23T19:14+0500

2022-08-23T19:14+0500

2022-08-23T19:14+0500

происшествия

граница

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Узбекистана провели переговоры после инцидента на острове Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области.Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе встречи, признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе. В настоящее время проводится тщательное расследование случившегося.Отмечается, что обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения.21 августа на территории острова Арал Пайгамбар в Сурхандарьинской области была замечена группа граждан Афганистана, нарушивших государственную границу и причаливших к данному острову на своих лодках.Прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана нарушители оказали сопротивление. В результате задержаны 24 человека.Ранее сообщалось, что они нарушили госграницу по причине незаконной добычи корня солодки, произрастающего в большом количестве в пограничной зоне Узбекистана.В настоящее время территория острова Арал Пайгамбар находится под полным контролем подразделений Пограничных войск Узбекистана.

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