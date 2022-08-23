https://uz.sputniknews.ru/20220823/k-kontsu-2022-g-orgnabor-migrantov-v-rf-snova-vyrastet---muxitdinov-27370403.html

К концу 2022 года оргнабор мигрантов в РФ снова вырастет - Мухитдинов

К концу 2022 года оргнабор мигрантов в РФ снова вырастет - Мухитдинов

Узбекская сторона развивает оргнабор и усиливает контакты с работодателями из РФ.

2022-08-23T09:02+0500

2022-08-23T09:02+0500

2022-08-23T09:27+0500

миграция

миграция

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Организованный набор граждан Узбекистана на работу в Россию до конца 2022 года может вырасти, снижение цифр по отношению к 2021 году было связано со снятием антиковидных ограничений на границах, заявил РИА Новости первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.Ранее агентство по внешней миграции при минзанятости сообщало, что около 4 тыс. граждан Узбекистана отправились в январе-июне на работу в Россию в рамках организованного набора, это в 5,7 раза меньше аналогичного показателя 2021 года."Мы надеемся, что к концу третьего-четвертого квартала показатели вырастут. Это было связано не со снижением организованного потока, а с тем, что были открыты границы", - сказал Мухитдинов, комментируя обнародованную статистику.Первый замминистра пояснил, что в прошлом году миграционный поток между Узбекистаном и РФ регулировался решением спецкомиссий двух стран по борьбе с коронавирусом. "Поэтому часть потока мигрантов, которые самостоятельно ездили в Россию, проходили через спецкомиссию, поэтому был рост общих показателей", - уточнил Мухитдинов."В этом году границы открылись. Поэтому большинство людей, которые ездили раньше самостоятельно, у нас вернулись к старой модели. Поэтому сокращение статистики произошло", - сказал Мухитдинов.Он отметил, что узбекская сторона активно развивает оргнабор и усиливает контакты с работодателями из РФ. В частности, министерство оказывает 11 услуг по проведению оргнабора и помощи в поисках работы за рубежом, добавил Мухитдинов.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В середине августа минзанятости сообщало, что на заработки за пределы республики выехали более 2 миллионов человек. По оценке экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также:В минтруде рассказали, сколько мигрантов поедут на стройки в Россию

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