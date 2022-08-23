https://uz.sputniknews.ru/20220823/otkroy-lichiko-v-tashkente-zapustyat-sistemu-raspoznavaniya-lits--27399838.html

Открой личико: в Ташкенте запустят систему распознавания лиц

Открой личико: в Ташкенте запустят систему распознавания лиц

Система призвана обеспечивать общественный порядок.

2022-08-23T19:43+0500

2022-08-23T19:43+0500

2022-08-23T19:43+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В столице Узбекистана появится система распознавания лиц на основе биометрических данных. Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.На 69-й сессии Ташкентского городского Кенгаша народных депутатов сотрудник Центра кибербезопасности МВД Шавкат Файзиев представил информацию о концепции проекта системы распознавания и контроля лиц на основе биометрических данных. По мнению эксперта, система имеет большое значение в вопросах охраны здоровья населения и общественного порядка, предупреждения преступлений, обеспечения безопасности граждан, а также прав и свобод человека.С этой целью в Ташкенте собираются создать комплексную систему распознавания лиц и контроля на основе биометрических данных."В результате этого, многие проблемы в обществе будут решены. В частности, будет обеспечена безопасность граждан на основе передовых технологий, улучшится система контроля и оперативного информирования на соцобъектах и в общественных местах. С внедрением механизма контроля на основе биометрических баз данных, будет обеспечена надежная защита прав человека", — подчеркнул Шавкат Файзиев.Он также отметил, что данная система поможет предотвращать распространение вирусных и инфекционных заболеваний, беспорядки, преступность и терроризм.Читайте также:Какой опыт получат управленцы из Узбекистана на бесплатном обучении в РАНХиГС

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