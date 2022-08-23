https://uz.sputniknews.ru/20220823/kakoy-opyt-poluchat-upravlentsy-iz-uzbekistana-na-besplatnom-obuchenie-v-ranxigs-27395800.html
Какой опыт получат управленцы из Узбекистана на бесплатном обучении в РАНХиГС
Какой опыт получат управленцы из Узбекистана на бесплатном обучении в РАНХиГС
Для чего чиновникам стоит пройти обучение в Президентской академии РФ.
2022-08-23T18:14+0500
2022-08-23T18:14+0500
2022-08-23T18:35+0500
общество
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управление
чиновники
обучение
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Российская академия народного хозяйства и госслужбы объявила набор на программу профессиональной переподготовки для управленцев из стран СНГ. Госслужащие из Узбекистана могут принять участие в конкурсе на бесплатное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, Президентская академия).Елена Бондаренко, директор Центра программ подготовки руководителей Высшей школы государственного управления РАНХиГС рассказала корреспонденту Sputnik о сотрудничестве России, стран СНГ, в том числе Узбекистана, в вопросах подготовки кадров для госуправления и госслужбы.Высшая школа государственного управления Президентской академии реализует программу "Executive Master in Public Management — Мастер государственного управления для руководителей". Цель программы — подготовка управленцев новой формации, которые должны обладать не только профессиональными знаниями, но и надпрофессиональными компетенциями. Среди таких навыков — умение работать в команде, стратегическое управление, проектный менеджмент, высокое владение цифровыми компетенциями, знание стандартов клиентоцентричности.По ее словам, Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, которые имеют большое количество успешных проектов и эффективных направлений работы. В этом смысле программа "Мастер государственного управления для руководителей" будет одинаково полезна как и для российских, так и для узбекских госслужащих. И у России, и у Узбекистана накоплен большой опыт в сфере госуправления, обмен опытом позволит коллегам в перспективе использовать лучшие практики друг друга.Поэтому на программе большой блок обучения отведен коммуникациям, умению строить и вести диалог с гражданами, учиться работать с обращениями не в протокольной форме, а через желание понять "боли" граждан по конкретному вопросу и, как следствие, решать задачи максимально эффективно, добавила Бондаренко.В условиях ускоренной трансформации технологических и бизнес-процессов на фоне пандемии знание основ информационных технологий, умение ими пользоваться и умение учиться с их помощью становится крайне необходимым. Программа предполагает конкурсный отбор. На первом этапе участники из стран СНГ подают заявки на сайте программы, далее запрашивается эссе и резюме для поступления, после оценки представленных материалов, на собеседования приглашаются госслужащие, получившие наиболее высокие оценки экспертов РАНХиГС, заключила Бондаренко.Читайте также:Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ
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какой опыт получат управленцы из узбекистана на бесплатном обучение в ранхигс какие программы управления есть в ранхигсе сколько стоит обучение в ранхигс программа профессиональной переподготовки повышение квалификации магистратура узбеки узбекистанцы снг президентская академия кто может поступить как когда на кого высшая школа государственного управления президентской академии реализует программу executive master in public management мастер государственного управления для руководителей как поступить в ранхигс бесплатно
Какой опыт получат управленцы из Узбекистана на бесплатном обучении в РАНХиГС
18:14 23.08.2022 (обновлено: 18:35 23.08.2022)
О том, для чего узбекистанским чиновникам стоит пройти обучение в российской Президентской академии, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Российская академия народного хозяйства и госслужбы объявила набор на программу профессиональной переподготовки для управленцев из стран СНГ.
Госслужащие из Узбекистана могут принять участие в конкурсе на бесплатное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, Президентская академия).
Елена Бондаренко, директор Центра программ подготовки руководителей Высшей школы государственного управления РАНХиГС рассказала корреспонденту Sputnik
о сотрудничестве России, стран СНГ, в том числе Узбекистана, в вопросах подготовки кадров для госуправления и госслужбы.
Высшая школа государственного управления Президентской академии реализует программу "Executive Master in Public Management — Мастер государственного управления для руководителей".
Цель программы — подготовка управленцев новой формации, которые должны обладать не только профессиональными знаниями, но и надпрофессиональными компетенциями. Среди таких навыков — умение работать в команде, стратегическое управление, проектный менеджмент, высокое владение цифровыми компетенциями, знание стандартов клиентоцентричности.
"Цель обучения — формирование и развитие лидерских и управленческих компетенций, которые позволят им повысить качество госуправления и активизировать процесс трансформации отраслей в своей стране", - сообщила Бондаренко.
По ее словам, Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, которые имеют большое количество успешных проектов и эффективных направлений работы. В этом смысле программа "Мастер государственного управления для руководителей" будет одинаково полезна как и для российских, так и для узбекских госслужащих.
И у России, и у Узбекистана накоплен большой опыт в сфере госуправления, обмен опытом позволит коллегам в перспективе использовать лучшие практики друг друга.
"Главная задача управленца — это в первую очередь забота о гражданах. Есть много примеров, когда проекты реализуются, но жители этого не чувствуют. Поэтому госслужащим нужно уметь слушать людей, отвечать на вопросы: каждый житель страны должен понимать, зачем вообще в стране существует власть", - отметила директор Центра.
Поэтому на программе большой блок обучения отведен коммуникациям, умению строить и вести диалог с гражданами, учиться работать с обращениями не в протокольной форме, а через желание понять "боли" граждан по конкретному вопросу и, как следствие, решать задачи максимально эффективно, добавила Бондаренко.
В условиях ускоренной трансформации технологических и бизнес-процессов на фоне пандемии знание основ информационных технологий, умение ими пользоваться и умение учиться с их помощью становится крайне необходимым.
"Уверена, что развитие компетенций госслужащих, повышение качества госуправления в ближайшем будущем оценят все жители Узбекистана", - подчеркнула она.
Программа предполагает конкурсный отбор. На первом этапе участники из стран СНГ подают заявки на сайте программы
, далее запрашивается эссе и резюме для поступления, после оценки представленных материалов, на собеседования приглашаются госслужащие, получившие наиболее высокие оценки экспертов РАНХиГС, заключила Бондаренко.