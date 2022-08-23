https://uz.sputniknews.ru/20220823/kakoy-opyt-poluchat-upravlentsy-iz-uzbekistana-na-besplatnom-obuchenie-v-ranxigs-27395800.html

Какой опыт получат управленцы из Узбекистана на бесплатном обучении в РАНХиГС

Какой опыт получат управленцы из Узбекистана на бесплатном обучении в РАНХиГС

Для чего чиновникам стоит пройти обучение в Президентской академии РФ.

2022-08-23T18:14+0500

2022-08-23T18:14+0500

2022-08-23T18:35+0500

общество

узбекистан

ранхигс

управление

чиновники

обучение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/17/27399024_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_1024fe8b3cdddeffd50b905793181ef7.jpg

ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Российская академия народного хозяйства и госслужбы объявила набор на программу профессиональной переподготовки для управленцев из стран СНГ. Госслужащие из Узбекистана могут принять участие в конкурсе на бесплатное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, Президентская академия).Елена Бондаренко, директор Центра программ подготовки руководителей Высшей школы государственного управления РАНХиГС рассказала корреспонденту Sputnik о сотрудничестве России, стран СНГ, в том числе Узбекистана, в вопросах подготовки кадров для госуправления и госслужбы.Высшая школа государственного управления Президентской академии реализует программу "Executive Master in Public Management — Мастер государственного управления для руководителей". Цель программы — подготовка управленцев новой формации, которые должны обладать не только профессиональными знаниями, но и надпрофессиональными компетенциями. Среди таких навыков — умение работать в команде, стратегическое управление, проектный менеджмент, высокое владение цифровыми компетенциями, знание стандартов клиентоцентричности.По ее словам, Россия и Узбекистан — стратегические партнеры, которые имеют большое количество успешных проектов и эффективных направлений работы. В этом смысле программа "Мастер государственного управления для руководителей" будет одинаково полезна как и для российских, так и для узбекских госслужащих. И у России, и у Узбекистана накоплен большой опыт в сфере госуправления, обмен опытом позволит коллегам в перспективе использовать лучшие практики друг друга.Поэтому на программе большой блок обучения отведен коммуникациям, умению строить и вести диалог с гражданами, учиться работать с обращениями не в протокольной форме, а через желание понять "боли" граждан по конкретному вопросу и, как следствие, решать задачи максимально эффективно, добавила Бондаренко.В условиях ускоренной трансформации технологических и бизнес-процессов на фоне пандемии знание основ информационных технологий, умение ими пользоваться и умение учиться с их помощью становится крайне необходимым. Программа предполагает конкурсный отбор. На первом этапе участники из стран СНГ подают заявки на сайте программы, далее запрашивается эссе и резюме для поступления, после оценки представленных материалов, на собеседования приглашаются госслужащие, получившие наиболее высокие оценки экспертов РАНХиГС, заключила Бондаренко.Читайте также:Узбекистанцы смогут стать слушателями онлайн-школы СПбГУ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

какой опыт получат управленцы из узбекистана на бесплатном обучение в ранхигс какие программы управления есть в ранхигсе сколько стоит обучение в ранхигс программа профессиональной переподготовки повышение квалификации магистратура узбеки узбекистанцы снг президентская академия кто может поступить как когда на кого высшая школа государственного управления президентской академии реализует программу executive master in public management мастер государственного управления для руководителей как поступить в ранхигс бесплатно