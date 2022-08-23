https://uz.sputniknews.ru/20220823/pochemu-zakryli-avtostoyanku-u-tashkentskogo-aeroporta-27394850.html

Почему закрыли автостоянку у Ташкентского аэропорта

Почему закрыли автостоянку у Ташкентского аэропорта

Пассажиры не смогут воспользоваться автостоянкой у зала вылета международного аэропорта "Ташкент". Она временно закрыта.

2022-08-23T17:33+0500

2022-08-23T17:33+0500

2022-08-23T17:33+0500

общество

аэропорт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента во вторник ограничил работу автостоянки перед залом вылета, сообщает Uzbekistan Airports.Как отмечается в Telegram-канале компании, связано это с реконструкцией.“С 23 августа въезд на автостоянку перед залом вылета международного аэропорта “Ташкент” будет ограничен в связи с реконструкцией”, — говорится в сообщении.Пассажирам, а также провожающим и встречающим предлагается воспользоваться заездом на эстакаду и удаленными автостоянками.Кроме того, до конца недели будет открыт доступ на парковки возле зала прилёта, отмечает компания.В столичном аэропорту производится второй этап реконструкции международного терминала “Ташкент-2”. Она должна завершиться до конца 2023 года. Первый этап завершен в сентябре прошлого года.Эти работы позволят увеличить площадь терминала вылета на 20 тыс. квадратных метров за счет расширения залов регистрации, ожидания, выдачи багажа и погранконтроля, а также благодаря новому строительству.В итоге пропускная способность аэропорта увеличится с 1 200 до 2 400 пассажиров.Проходит также реконструкция привокзальной площади и парковок.

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