https://uz.sputniknews.ru/20220823/pochemu-zakryli-avtostoyanku-u-tashkentskogo-aeroporta-27394850.html
Почему закрыли автостоянку у Ташкентского аэропорта
Почему закрыли автостоянку у Ташкентского аэропорта
Пассажиры не смогут воспользоваться автостоянкой у зала вылета международного аэропорта "Ташкент". Она временно закрыта.
2022-08-23T17:33+0500
2022-08-23T17:33+0500
2022-08-23T17:33+0500
общество
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента во вторник ограничил работу автостоянки перед залом вылета, сообщает Uzbekistan Airports.Как отмечается в Telegram-канале компании, связано это с реконструкцией.“С 23 августа въезд на автостоянку перед залом вылета международного аэропорта “Ташкент” будет ограничен в связи с реконструкцией”, — говорится в сообщении.Пассажирам, а также провожающим и встречающим предлагается воспользоваться заездом на эстакаду и удаленными автостоянками.Кроме того, до конца недели будет открыт доступ на парковки возле зала прилёта, отмечает компания.В столичном аэропорту производится второй этап реконструкции международного терминала “Ташкент-2”. Она должна завершиться до конца 2023 года. Первый этап завершен в сентябре прошлого года.Эти работы позволят увеличить площадь терминала вылета на 20 тыс. квадратных метров за счет расширения залов регистрации, ожидания, выдачи багажа и погранконтроля, а также благодаря новому строительству.В итоге пропускная способность аэропорта увеличится с 1 200 до 2 400 пассажиров.Проходит также реконструкция привокзальной площади и парковок.
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почему закрыли автостоянку ташкентский аэропорт пассажиры где припарковаться за вылета аэропорт ташкент международный как воспользоваться парковка стоянка
почему закрыли автостоянку ташкентский аэропорт пассажиры где припарковаться за вылета аэропорт ташкент международный как воспользоваться парковка стоянка
Почему закрыли автостоянку у Ташкентского аэропорта
Пассажиры не смогут воспользоваться автостоянкой у зала вылета международного аэропорта "Ташкент". Она временно закрыта.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Международный аэропорт Ташкента во вторник ограничил работу автостоянки перед залом вылета, сообщает Uzbekistan Airports.
Как отмечается в Telegram-канале компании, связано это с реконструкцией.
“С 23 августа въезд на автостоянку перед залом вылета международного аэропорта “Ташкент” будет ограничен в связи с реконструкцией”, — говорится в сообщении.
Пассажирам, а также провожающим и встречающим предлагается воспользоваться заездом на эстакаду и удаленными автостоянками.
Кроме того, до конца недели будет открыт доступ на парковки возле зала прилёта, отмечает компания.
В столичном аэропорту производится
второй этап реконструкции международного терминала “Ташкент-2”. Она должна завершиться до конца 2023 года. Первый этап завершен в сентябре прошлого года.
Эти работы позволят увеличить площадь терминала вылета на 20 тыс. квадратных метров за счет расширения залов регистрации, ожидания, выдачи багажа и погранконтроля, а также благодаря новому строительству.
В итоге пропускная способность аэропорта увеличится с 1 200 до 2 400 пассажиров.
Проходит также реконструкция привокзальной площади и парковок.