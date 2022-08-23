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Армейские международные игры АрМИ
https://uz.sputniknews.ru/20220823/sbornaya-uzbekistana-pokazala-luchshiy-rezultat-v-mastere-orujeynike-na-armi-2022-27388410.html
Сборная Узбекистана показала лучший результат в "Мастере-оружейнике" на АрМИ-2022
Сборная Узбекистана показала лучший результат в "Мастере-оружейнике" на АрМИ-2022
Команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня.
2022-08-23T14:46+0500
2022-08-23T14:46+0500
армейские международные игры арми
узбекистан
ремонт
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Команда Узбекистана показала лучшее время по итогам двух этапов соревнований "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ-2022.Известно, что в рамках конкурса команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня. На турнире установили строгие правила - участников штрафовали за недокрученные гайки и упавшие детали. По замыслу соревнований, противник повердил направляющие, для того, чтобы их снять, необходимо разобрать 108 деталей.Также необходимо было заменить колесо, для этого нужна совместная работа сразу трех человек. При этом, за 12 минут работы участники могут потерять до трех килограммов веса.После финальной сборки участники давали команду "Залп", после чего "Град" стрелял холостыми боеприпасами по условным позициям противника.Так, в данное время Узбекистан находится на первом месте, а Россия на втором. Победителя определят после следующих двух этапов.Напомним: Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более пяти тыс. военнослужащих из 37 стран мира. В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.Читайте также:
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сборная узбекистана показала лучший результат в мастере-оружейнике на арми 2022 команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня результаты узбекистана финал танкового биатлона арми 2022
сборная узбекистана показала лучший результат в мастере-оружейнике на арми 2022 команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня результаты узбекистана финал танкового биатлона арми 2022

Сборная Узбекистана показала лучший результат в "Мастере-оружейнике" на АрМИ-2022

14:46 23.08.2022
© ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"В Узбекистане прошел третий этап конкурса "Мастер-оружейник"
В Узбекистане прошел третий этап конкурса Мастер-оружейник - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2022
© ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"
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Команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Команда Узбекистана показала лучшее время по итогам двух этапов соревнований "Мастер-оружейник" в рамках АрМИ-2022.
Известно, что в рамках конкурса команды должны были на время произвести ремонт реактивной системы залпового огня.
На турнире установили строгие правила - участников штрафовали за недокрученные гайки и упавшие детали. По замыслу соревнований, противник повердил направляющие, для того, чтобы их снять, необходимо разобрать 108 деталей.
Также необходимо было заменить колесо, для этого нужна совместная работа сразу трех человек. При этом, за 12 минут работы участники могут потерять до трех килограммов веса.
После финальной сборки участники давали команду "Залп", после чего "Град" стрелял холостыми боеприпасами по условным позициям противника.
Так, в данное время Узбекистан находится на первом месте, а Россия на втором. Победителя определят после следующих двух этапов.
Напомним: Армейские международные игры проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. В них участвуют более пяти тыс. военнослужащих из 37 стран мира. В этом году Узбекистан участвует в 20 соревнованиях, которые охватывают 34 направления.
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