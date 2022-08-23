https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-airways-otmenila-nekotorye-regulyarnye-reysy-27393289.html
"Uzbekistan Airways" отменила некоторые регулярные рейсы
"Uzbekistan Airways" отменила некоторые регулярные рейсы
О временной отмене рейсов читайте в материале.
2022-08-23T16:46+0500
2022-08-23T16:46+0500
2022-08-23T16:47+0500
туризм
самолет
рейс
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В аэропорту Самарканда некоторые регулярные рейсы с 12 по 20 сентября текущего года отменили по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе "Uzbekistan Airways".Авиакомпания сообщила об отмене следующих рейсов:"Пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов", - говорится в сообщении.Читайте также:Сборная Узбекистана показала лучший результат в "Мастере-оружейнике" на АрМИ-2022
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uzbekistan airways какие отменила регулярные рейсы куда в какие города отменены полеты самарканд узбекистан россия ташкент москва стамбул алматы санкт петербург новости новое расписание рейсов
uzbekistan airways какие отменила регулярные рейсы куда в какие города отменены полеты самарканд узбекистан россия ташкент москва стамбул алматы санкт петербург новости новое расписание рейсов
"Uzbekistan Airways" отменила некоторые регулярные рейсы
16:46 23.08.2022 (обновлено: 16:47 23.08.2022)
О временной отмене рейсов читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
В аэропорту Самарканда некоторые регулярные рейсы с 12 по 20 сентября текущего года отменили по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе "Uzbekistan Airways"
.
Авиакомпания сообщила об отмене следующих рейсов:
HY041/042, HY043/044 Ташкент – Самарканд – Ташкент;
HY275\276 Самарканд – Стамбул – Самарканд;
HY605\606 Самарканд – Москва – Самарканд;
HY767\768 Самарканд – Алматы – Самарканд;
HY639\640 Самарканд – Санкт-Петербург – Самарканд;
HY9606\9605 Москва – Самарканд – Москва.
"Пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов", - говорится в сообщении.