https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzbekistan-airways-otmenila-nekotorye-regulyarnye-reysy-27393289.html

"Uzbekistan Airways" отменила некоторые регулярные рейсы

"Uzbekistan Airways" отменила некоторые регулярные рейсы

О временной отмене рейсов читайте в материале.

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туризм

самолет

рейс

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В аэропорту Самарканда некоторые регулярные рейсы с 12 по 20 сентября текущего года отменили по техническим причинам. Об этом заявили в пресс-службе "Uzbekistan Airways".Авиакомпания сообщила об отмене следующих рейсов:"Пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов", - говорится в сообщении.Читайте также:Сборная Узбекистана показала лучший результат в "Мастере-оружейнике" на АрМИ-2022

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