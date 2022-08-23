https://uz.sputniknews.ru/20220823/uzgidromet-soobschil-o-pogode-na-segodnya-27374878.html
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.
2022-08-23T10:37+0500
2022-08-23T10:37+0500
2022-08-23T10:37+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Сегодня днем на территории республики сохранится погода без осадков, заявили синоптики. Местами по северу и пустынной зоне будет усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса. В Ташкенте малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Воздух прогреется до 30-32 градусов. По горным районам республики дождей не ожидается. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 12-17 м/с. Температура воздуха составит 20-25 градусов.Читайте также:АО "Тепловые электрические станции" приватизируют
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узгидромет синоптики прогноз погоды в узбекистане новости сколько градусов сегодня будет максимально днем ветер осадки дождь ташкент
узгидромет синоптики прогноз погоды в узбекистане новости сколько градусов сегодня будет максимально днем ветер осадки дождь ташкент
Узгидромет сообщил о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Сегодня днем на территории республики сохранится погода без осадков, заявили синоптики
.
Местами по северу и пустынной зоне будет усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем составит 27-32 градуса.
В Ташкенте малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Воздух прогреется до 30-32 градусов.
По горным районам республики дождей не ожидается. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 12-17 м/с. Температура воздуха составит 20-25 градусов.