https://uz.sputniknews.ru/20220823/v-latvii-snosyat-pamyatnik-osvoboditelyam-rigi--video-27388764.html

В Латвии сносят памятник освободителям Риги — видео

В Латвии сносят памятник освободителям Риги — видео

79-метровый обелиск памятника Освободителям Риги "будет повален целиком".

2022-08-23T15:46+0500

2022-08-23T15:46+0500

2022-08-23T15:46+0500

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В рижском Парке Победы начали демонтировать памятник освободителям Риги в Великой Отечественной войне, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Во вторник, 23 августа, утром в окрестностях подлежащего демонтажу памятника в Пардаугаве начались работы по демонтажу — прибыли строители и тракторы. У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы", — говорится в сообщении.Как сообщил в начале августа мэр Риги Мартиньш Стакис, после демонтажа памятник ликвидируют. Он объяснил, что Музей оккупации не признал ни одну из частей монумента художественной ценностью.Вместе с тем, директор музея Солвита Виба отметила, что учреждение не оценивало памятник освободителям Риги с точки зрения художественной ценности, поскольку не имеет таких полномочий, а заявление мэра Риги спровоцировали недоразумение.Парламент Латвии в середине мая прервал действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволило снести памятник освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к монументу, муниципальные службы сгребли трактором возложенные к 9 Мая цветы. Рижская дума проголосовала за уничтожение памятника.Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, почти целиком искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации России на Украине. В России происходящее называют варварством, в защиту монументов проходят общественные акции и митинги.Читайте также:Смерть Дугиной: что известно о подозреваемой в убийстве

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