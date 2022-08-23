https://uz.sputniknews.ru/20220823/smert-duginoy-chto-izvestno-o-podozrevaemoy-v-ubiystve-27385382.html

Смерть Дугиной: что известно о подозреваемой в убийстве

Смерть Дугиной: что известно о подозреваемой в убийстве

Дарья Дугина погибла из-за взрыва в машине, в ФСБ России полагают, что за убийством стоят украинские спецслужбы.

2022-08-23T12:39+0500

2022-08-23T12:39+0500

2022-08-23T12:41+0500

россия

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фсб россии

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Наталья Вовк, которая подозревается в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, служила в украинских вооруженных силах, об этом рассказал агентству ее отец, сообщает Sputnik Беларусь.Он уточнил, что дочь в батальоне "Азов"* не служила, и участия в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе не принимала.По словам отца Натальи Вовк, причиной увольнения из армии стало ее состояние здоровья. Он пояснил, что некоторое время назад она уезжала в Европу как беженка, но там ей не понравилось и Вовк вернулась.Он также рассказал, что за несколько дней до инцидента с Дугиной в Подмосковье дочь связывалась с ним через интернет, сообщив, что находится в Прибалтике. Как Вовк попала в Россию, ее отец не знает.Гражданская жена отца Вовк также подтвердила, что Наталья звонила из одной из стран Балтии, уточнив, что "с ней был ребенок и кот, она кота забрала".Смерть ДугинойТрагедия произошла вечером 22 августа на подъезде к Москве. В Одинцовском районе во время движения взорвался и сгорел автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина - дочь известного российского философа Александра Дугина.Журналистка погибла на месте.По предварительным данным экспертов, в машине сработало взрывное устройство, которое было заложено под днищем со стороны водителя. По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье преднамеренное убийство, совершенном общественно опасным способом.В понедельник Федеральная служба безопасности России заявила, что убийство журналистки раскрыто. В ведомстве полагают, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала с дочерью в Россию 23 июля.Кто такая ДугинаДарья Дугина родилась в 1992 году. Окончила философский факультет МГУ, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. Она продолжала дело отца, проводила лекции, была кандидатом философских наук и видным политологом.Также Дугина была известна тем, что активно поддерживала проведение спецоперации на Украине.В июле 2022 года Великобритания включила журналистку в санкционный список за "распространение дезинформации" о конфликте на Украине.* Признанная террористической органиация, запрещенная в России.Читайте также:

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смерть дугиной что известно о подозреваемой в убийстве дарья дугина погибла из за взрыва в машине в фсб россии полагают что за убийством стоят украинские спецслужбы