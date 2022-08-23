https://uz.sputniknews.ru/20220823/video-novaya-jizn-na-beregu-azovskogo-morya---otkroveniya-bejentsev-27396476.html

Видео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев

Видео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев

Как изменилась жизнь на освобожденных территориях Запорожья на берегу Азовского моря – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.

2022-08-23T20:45+0500

2022-08-23T20:45+0500

2022-08-23T20:45+0500

видео

море

освобождение

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Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на берегу Азовского моря, где беженцы из других городов и руководство Запорожья рассказали о переменах, которые произошли после освобождения.Российские войска освободили город еще в конце февраля после восьми лет геноцида со стороны Украины. Бердянску удалось избежать каких-либо обстрелов со стороны украинских националистов.Однако сейчас киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС, что вызывает серьезную обеспокоенность главы Бердянска Александра Сауленко.Но, невзирая на это, люди здесь возвращаются к мирной жизни. Так, Александр Сауленко рассказал, что новая жизнь после освобождения кардинально отличается от старой в лучшую сторону. Теперь в регионе никто не запрещает разговаривать на русском языке.Кроме этого, в Бердянском районе приют находят и беженцы, которых украинские боевики вынудили покинуть родные дома еще почти пять месяцев назад, занимая их квартиры и ведя обстрелы из жилых районов.Также в регионе уже ввели социальные программы для детей из малоимущих и многодетных семей. При поддержке региона и частных предпринимателей дети регулярно посещают аквапарк, зоопарк и другие культурные мероприятия.О том, как небольшой городок на берегу Азовского моря "вздохнул" свободно после освобождения – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

видео как изменилась жизнь на освобожденных территориях запорожья на берегу азовского моря смотрите в эксклюзивном видео sputnik видео новая жизнь на берегу азовского моря откровения беженцев бердянск паспорта азовское море беженцы как живут