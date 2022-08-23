https://uz.sputniknews.ru/20220823/video-novaya-jizn-na-beregu-azovskogo-morya---otkroveniya-bejentsev-27396476.html
Видео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев
Видео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев
Как изменилась жизнь на освобожденных территориях Запорожья на берегу Азовского моря – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
2022-08-23T20:45+0500
2022-08-23T20:45+0500
2022-08-23T20:45+0500
видео
море
освобождение
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Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на берегу Азовского моря, где беженцы из других городов и руководство Запорожья рассказали о переменах, которые произошли после освобождения.Российские войска освободили город еще в конце февраля после восьми лет геноцида со стороны Украины. Бердянску удалось избежать каких-либо обстрелов со стороны украинских националистов.Однако сейчас киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС, что вызывает серьезную обеспокоенность главы Бердянска Александра Сауленко.Но, невзирая на это, люди здесь возвращаются к мирной жизни. Так, Александр Сауленко рассказал, что новая жизнь после освобождения кардинально отличается от старой в лучшую сторону. Теперь в регионе никто не запрещает разговаривать на русском языке.Кроме этого, в Бердянском районе приют находят и беженцы, которых украинские боевики вынудили покинуть родные дома еще почти пять месяцев назад, занимая их квартиры и ведя обстрелы из жилых районов.Также в регионе уже ввели социальные программы для детей из малоимущих и многодетных семей. При поддержке региона и частных предпринимателей дети регулярно посещают аквапарк, зоопарк и другие культурные мероприятия.О том, как небольшой городок на берегу Азовского моря "вздохнул" свободно после освобождения – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
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видео как изменилась жизнь на освобожденных территориях запорожья на берегу азовского моря смотрите в эксклюзивном видео sputnik видео новая жизнь на берегу азовского моря откровения беженцев бердянск паспорта азовское море беженцы как живут
видео как изменилась жизнь на освобожденных территориях запорожья на берегу азовского моря смотрите в эксклюзивном видео sputnik видео новая жизнь на берегу азовского моря откровения беженцев бердянск паспорта азовское море беженцы как живут
Видео: новая жизнь на берегу Азовского моря - откровения беженцев
Эксклюзив
Как изменилась жизнь на освобожденных территориях Запорожья на берегу Азовского моря – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.
Корреспондент Sputnik Узбекистан Алина Ниязбакиева побывала на берегу Азовского моря, где беженцы из других городов и руководство Запорожья рассказали о переменах, которые произошли после освобождения.
Российские войска освободили город еще в конце февраля после восьми лет геноцида со стороны Украины. Бердянску удалось избежать каких-либо обстрелов со стороны украинских националистов.
Однако сейчас киевский режим обстреливает Запорожскую АЭС, что вызывает серьезную обеспокоенность главы Бердянска Александра Сауленко.
"Они думают, что они под каким-то зонтиком и авария их не коснется? Я думаю, киевские власти просто сошли с ума", – говорит он.
Но, невзирая на это, люди здесь возвращаются к мирной жизни. Так, Александр Сауленко рассказал, что новая жизнь после освобождения кардинально отличается от старой в лучшую сторону. Теперь в регионе никто не запрещает разговаривать на русском языке.
"Никто не терроризирует, никто не перевирает память о Великой Отечественной войне, и люди могут жить спокойно, мирно и счастливо", – подчеркивает глава Бердянска.
Кроме этого, в Бердянском районе приют находят и беженцы, которых украинские боевики вынудили покинуть родные дома еще почти пять месяцев назад, занимая их квартиры и ведя обстрелы из жилых районов.
Также в регионе уже ввели социальные программы для детей из малоимущих и многодетных семей. При поддержке региона и частных предпринимателей дети регулярно посещают аквапарк, зоопарк и другие культурные мероприятия.
О том, как небольшой городок на берегу Азовского моря "вздохнул" свободно после освобождения – смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.