https://uz.sputniknews.ru/20220824/arbuz-i-dynya-polezny-dlya-zdorovya--ekspert--27442979.html

Арбуз и дыня полезны для здоровья – эксперт

Арбуз и дыня полезны для здоровья – эксперт

Диетолог рассказала, какую пользу содержат арбуз и дыня

2022-08-24T22:00+0500

2022-08-24T22:00+0500

2022-08-24T22:00+0500

это интересно

арбуз

дыня

полезные свойства

мнение эксперта

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Арбуз и дыня содержат в себе ценные для организма вещества, считает врач-диетолог Елена Соломатина.Так, в арбуз богат антиоксидантом – ликопином, который защищает человека от раннего старения. Кроме того, он полезен для сердечно-сосудистой системы, снимает воспаления и снижает риск развития рака.В дыне больше витамина С, который способствует сохранению молодости и противодействует свободным радикалам. Яркий цвет дыне дает бета-каротин, который тоже полезный антиоксидант.По словам врача, арбуз содержит аминокислоту – цитруллин, которая пользуется популярностью среди спортсменов.При этом, в дыне есть полезные вещества, которые помогают вырабатывать серотонин – гормон удовольствия.Также данные представители бахчевых содержат калий и магний. Калий препятствует заболеваниям сердца, а магний способствует работе сосудистой системы и нормализации давления.Однако любимые угощения имеют и побочные эффекты. Арбуз обладает мочегонным эффектом, а дыня – послабляющим, добавила Соломатина.Читайте также:Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженогоКак приготовить необычный какао-флип

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