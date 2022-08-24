https://uz.sputniknews.ru/20220824/arbuz-i-dynya-polezny-dlya-zdorovya--ekspert--27442979.html
Арбуз и дыня полезны для здоровья – эксперт
Арбуз и дыня полезны для здоровья – эксперт
Диетолог рассказала, какую пользу содержат арбуз и дыня
2022-08-24T22:00+0500
2022-08-24T22:00+0500
2022-08-24T22:00+0500
это интересно
арбуз
дыня
полезные свойства
мнение эксперта
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Арбуз и дыня содержат в себе ценные для организма вещества, считает врач-диетолог Елена Соломатина.Так, в арбуз богат антиоксидантом – ликопином, который защищает человека от раннего старения. Кроме того, он полезен для сердечно-сосудистой системы, снимает воспаления и снижает риск развития рака.В дыне больше витамина С, который способствует сохранению молодости и противодействует свободным радикалам. Яркий цвет дыне дает бета-каротин, который тоже полезный антиоксидант.По словам врача, арбуз содержит аминокислоту – цитруллин, которая пользуется популярностью среди спортсменов.При этом, в дыне есть полезные вещества, которые помогают вырабатывать серотонин – гормон удовольствия.Также данные представители бахчевых содержат калий и магний. Калий препятствует заболеваниям сердца, а магний способствует работе сосудистой системы и нормализации давления.Однако любимые угощения имеют и побочные эффекты. Арбуз обладает мочегонным эффектом, а дыня – послабляющим, добавила Соломатина.Читайте также:Самое летнее лакомство: рецепт домашнего мороженогоКак приготовить необычный какао-флип
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арбуз дыня польза вред как нужно кушать мнение эксперта частое мочеиспускание после мнение эксперта врача елена соломатина полезно для здоровья новости новость
арбуз дыня польза вред как нужно кушать мнение эксперта частое мочеиспускание после мнение эксперта врача елена соломатина полезно для здоровья новости новость
Арбуз и дыня полезны для здоровья – эксперт
Российский диетолог рассказала, какие полезные вещества содержат в себе любимые многими представители бахчевой культуры.
Арбуз и дыня содержат в себе ценные для организма вещества, считает врач-диетолог Елена Соломатина.
Так, в арбуз богат антиоксидантом – ликопином, который защищает человека от раннего старения. Кроме того, он полезен для сердечно-сосудистой системы, снимает воспаления и снижает риск развития рака.
В дыне больше витамина С, который способствует сохранению молодости и противодействует свободным радикалам. Яркий цвет дыне дает бета-каротин, который тоже полезный антиоксидант.
По словам врача, арбуз содержит аминокислоту – цитруллин, которая пользуется популярностью среди спортсменов.
"Она повышает выносливость, улучшает кровоток, сохраняет мышцы от разрушения, поэтому арбуз является тоником",- отметила эксперт.
При этом, в дыне есть полезные вещества, которые помогают вырабатывать серотонин – гормон удовольствия.
"Это нейромедиатор, который тоже дает тонизирующий эффект, предохраняет от хандры",- сказала диетолог.
Также данные представители бахчевых содержат калий и магний. Калий препятствует заболеваниям сердца, а магний способствует работе сосудистой системы и нормализации давления.
Однако любимые угощения имеют и побочные эффекты. Арбуз обладает мочегонным эффектом, а дыня – послабляющим, добавила Соломатина.