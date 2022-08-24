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https://uz.sputniknews.ru/20220824/glava-minoborony-rf-raskryl-skolko-biolaboratoriy-finansiroval-pentagon--27426716.html
Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон
Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон
В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
2022-08-24T14:22+0500
2022-08-24T14:27+0500
политика
визит сергея шойгу в узбекистан
биолаборатории
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, исследования проводились тайно, под руководством специалистов из США.Министр отметил, что в рамках этих исследований рабочая группа разрабатывала компоненты биологического оружия, проводила сбор и вывоз опасных микроорганизмов в Штаты.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу
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сколько украинских биолабораторий на украине финансировал пентагон сша шойгу заявления новости ташкент совещание шос пентагон
сколько украинских биолабораторий на украине финансировал пентагон сша шойгу заявления новости ташкент совещание шос пентагон

Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон

14:22 24.08.2022 (обновлено: 14:27 24.08.2022)
© Sputnik / Министерство обороны РФРабота полевой биолаборатории
Работа полевой биолаборатории - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Министерство обороны РФ
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В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
"Факты реализации американской военно-биологической программы на Украине вскрылись в ходе спецоперации", - рассказал министр обороны России.
По его словам, исследования проводились тайно, под руководством специалистов из США.
Министр отметил, что в рамках этих исследований рабочая группа разрабатывала компоненты биологического оружия, проводила сбор и вывоз опасных микроорганизмов в Штаты.
"Такие действия несут прямую угрозу странам ШОС", - добавил Шойгу.
Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Среди почетных гостей совещания также присутствуют:
Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов
Генсек ШОС Чжан Мин
директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев
министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.
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