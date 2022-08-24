https://uz.sputniknews.ru/20220824/glava-minoborony-rf-raskryl-skolko-biolaboratoriy-finansiroval-pentagon--27426716.html

Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон

Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон

В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.

2022-08-24T14:22+0500

2022-08-24T14:22+0500

2022-08-24T14:27+0500

политика

визит сергея шойгу в узбекистан

биолаборатории

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Пентагон финансировал более 30 украинских биолабораторий, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.По его словам, исследования проводились тайно, под руководством специалистов из США.Министр отметил, что в рамках этих исследований рабочая группа разрабатывала компоненты биологического оружия, проводила сбор и вывоз опасных микроорганизмов в Штаты.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу

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