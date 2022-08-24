https://uz.sputniknews.ru/20220824/rf-soblyudaet-normy-gumanitarnogo-prava-v-xode-spetsoperatsii--shoygu-27426183.html

РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу

РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу

В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.

2022-08-24T13:37+0500

2022-08-24T13:37+0500

2022-08-24T13:40+0500

политика

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права при проведении спецоперации. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей мероприятия. В то же время "украинские формирования используют тактику выжженной земли и действуют, как террористы", применяя жилые застройки в качестве огневых позиций, добавил Шойгу.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу

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