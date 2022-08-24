https://uz.sputniknews.ru/20220824/rf-soblyudaet-normy-gumanitarnogo-prava-v-xode-spetsoperatsii--shoygu-27426183.html
РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу
РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу
В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
2022-08-24T13:37+0500
2022-08-24T13:37+0500
2022-08-24T13:40+0500
политика
визит сергея шойгу в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права при проведении спецоперации. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей мероприятия. В то же время "украинские формирования используют тактику выжженной земли и действуют, как террористы", применяя жилые застройки в качестве огневых позиций, добавил Шойгу.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу
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сергей шойгу заявления главное основное новости ташкент совещание министров обороны стран шос украина спецоперация
сергей шойгу заявления главное основное новости ташкент совещание министров обороны стран шос украина спецоперация
РФ соблюдает нормы гуманитарного права в ходе спецоперации — Шойгу
13:37 24.08.2022 (обновлено: 13:40 24.08.2022)
В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия строго соблюдает нормы гуманитарного права при проведении спецоперации. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей мероприятия.
"Удары наносятся высокоточным оружием лишь по военной инфраструктуре Украины. Это делается, чтобы избежать жертв среди мирных граждан", - отметил министр обороны РФ.
В то же время "украинские формирования используют тактику выжженной земли и действуют, как террористы", применяя жилые застройки в качестве огневых позиций, добавил Шойгу.
Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Среди почетных гостей совещания также присутствуют:
Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов;
директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев;
министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.