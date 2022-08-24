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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20220824/indiey-opyat-nedovolny-ee-premer-proiznes-ne-tu-rech-27436256.html
Индией опять недовольны: ее премьер произнес не ту речь
Индией опять недовольны: ее премьер произнес не ту речь
Наблюдатели интересуются вопросом "а с кем Индия?".
2022-08-24T16:55+0500
2022-08-24T16:55+0500
колумнисты
индия
премьер-министр
мнение эксперта
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Событие было еще 15 августа, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди по традиции произнес речь ко Дню независимости, тем более что речь о 75-летнем юбилее существования сегодняшней республики.И событие это ожидаемо не понравилось известным подозреваемым в США: премьер не то сказал. Известные подозреваемые — это обычно люди с индийскими фамилиями, обосновавшиеся в Америке и сводящие счеты с родиной предков: знакомый нам сюжет. Такие люди нужны США для того, чтобы никто в окружающем мире не зазнавался: на всех найдется политический компромат, которым при желании можно вооружить всяких правозащитников, они пробудят Госдепартамент — и далее везде. Вот они и пишут в американских СМИ всякие неприятные вещи.Что не так сказал Моди, вроде бы, чисто внутреннее индийское дело. А именно: он позитивно отозвался о неправильных борцах за независимость страны, которые не были такими сторонниками ненасилия, как Махатма Ганди или Джавахарлал Неру. То есть Моди очищает историческое наследие от культа только одной политической силы, связанной с именем Неру, и возвращает в память народа всех, кто делал историю Индии. Но это плохо, потому что первого премьера Неру и его политическую организацию, Индийский национальный конгресс, и сегодня Запад обозначает как "своих людей" в Дели, а Моди для них все-таки не свой. И ему это надо регулярно напоминать. Например, в ситуации, когда эта страна закупает российскую нефть и в целом не ведет себя как верный младший союзник Запада. (А когда это Индия таковым была?)Ну, и дальше идет стандартный список обвинений в адрес нынешних властей страны, включая то, что они перекрыли кислород для нескольких неправительственных организаций, которые за западные деньги распространяли в Индии западные ценности и идеи. И этот список был бы совсем не интересен, если бы не многие прочие вещи в виде дискуссии, которая как-то приурочилась к юбилею.А вещи эти более чем серьезны и сводятся к двум вопросам: сколько еще будет для этой великой страны открыто "окно возможностей" под названием "век Азии" и как ей себя вести с другой великой азиатской державой — Китаем. То есть, по сути, каким будет завтрашний мир в целом.Национализм — вещь предсказуемая: это когда продвигаешь интересы своей страны настолько мощно, что с подозрением смотришь на тех, кто физически способен эти интересы подорвать. И в данном случае это, конечно, Китай. В Индии есть целая школа мысли "реалистов", сконцентрированная на том, как использовать что и кого угодно, только бы дать стране пройти нынешний сложный геополитический период.Сложность его выражается в простых цифрах, мелькнувших на одном из таких "реалистических" сайтов: сегодня Индия слабее Китая в 2,5 раза. А именно: ВВП страны по методу подсчета покупательной способности валют — 7% от мирового, в то время как у Китая 18%, а у США 16%. Примерно так же выглядит соотношение военных сил, технологические возможности двух азиатов и все прочее.Вместо ЗАЭС России предлагают целую странуНациональная задача — сделать что-то, чтобы сократить разрыв между ними хотя бы до 1,5 раза. Иначе попадаешь в зависимость от соседа, и это конец.А что же можно такого против Китая сделать? Тут наш "реалист" говорит, в сущности, "вали все в кучу, потом разберемся". Не признавать Тибет как часть Китая, не признавать "единый Китай" (с Тайванем), использовать в хвост и гриву американцев и прочих западников (проект QUAD)… То есть ослаблять соседа любыми способами. То, что Китай в предстоящие годы будет занят Тайванем, а экономика его обязательно должна замедлиться, — да это же возможность, которая выпадает раз в поколение, ей надо уметь воспользоваться.Кстати, насчет экономики — это давняя и скучная история: постоянно объявляемые похороны Китая, точнее его "экономического чуда". Уменьшение прироста ВВП в процентах к имеющемуся на данный момент выдают за замедление, официальные цифры в крайнем случае оспаривают, и так далее. Хотя понятно, что если Европа и США и дальше продолжат свое медленное самоубийство, то спад, если не катастрофа, будут везде, а значит, замедлится и Китай. Но штука в том, что доля его в мировой экономике от этого не обязательно упадет, а скорее возрастет за счет сокращения этой доли у западников…Мысли по части того, как бороться с Китаем, — это не официальная политика Дели. Официальной можно считать еще одно выступление — министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Чулалонгкорнском университете в Бангкоке на днях. Он свою позицию обозначает вот как: не будет никакого "века Азии" без сотрудничества Индии и Китая, и все то же упомянутое "окно возможностей" тут будет открыто не навечно. Как можно скорее двум странам надо довести до логического конца диалог об общей границе в Гималаях. То есть снять вопрос о том, что там кому принадлежит, с повестки дня — и дальше возможно дружить.А пока этого не произойдет — здесь уже мнение не министра, а разных комментаторов, — Индию и ее регион, Южную Азию, ждут всякие неприятности. Когда не только нынешний большой друг Китая, Пакистан, а и Шри Ланка или Бангладеш будут смотреть в сторону Китая и видеть там куда больше возможностей для собственного экономического развития, чем те, которые дает более слабая Индия.А если, добавим, американские политики и дальше будут держать для индийского правительства список его прегрешений и потихоньку давить на Дели, то Индия и вовсе будет чувствовать себя ослабленной и уязвимой. Поэтому логичнее напоминать Западу, что Индия и его партнер тоже, в том числе и для "сдерживания" Китая. То есть баланс и вечный баланс.…И самое важное в этом накаленном обмене мнениями — это то, чего там нет. Там нет Запада как главного и непобедимого игрока на мировой арене. Вообще, очень похоже, что главным содержанием второй половины нашего века будет то, как разберутся друг с другом два гиганта – Индия и Китай. Запад же употребляется, по крайней мере Индией, в качестве вспомогательного и весьма временного инструмента в этом разбирательстве, не более того.Читайте также:"Все решится к зиме". В Киеве началась борьба за властьАмерика упрашивает Китай снять с нее санкции
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Дмитрий Косырев
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моди индия премьер министр мнение эксперта политика мир сша вашингтон национализм колумнист
моди индия премьер министр мнение эксперта политика мир сша вашингтон национализм колумнист

Индией опять недовольны: ее премьер произнес не ту речь

16:55 24.08.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди, архивное фото
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2022
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
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Волны от этого события только докатываются до ног наблюдателей, интересующихся вопросом "а с кем Индия?".
Событие было еще 15 августа, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди по традиции произнес речь ко Дню независимости, тем более что речь о 75-летнем юбилее существования сегодняшней республики.
И событие это ожидаемо не понравилось известным подозреваемым в США: премьер не то сказал. Известные подозреваемые — это обычно люди с индийскими фамилиями, обосновавшиеся в Америке и сводящие счеты с родиной предков: знакомый нам сюжет. Такие люди нужны США для того, чтобы никто в окружающем мире не зазнавался: на всех найдется политический компромат, которым при желании можно вооружить всяких правозащитников, они пробудят Госдепартамент — и далее везде. Вот они и пишут в американских СМИ всякие неприятные вещи.
Что не так сказал Моди, вроде бы, чисто внутреннее индийское дело. А именно: он позитивно отозвался о неправильных борцах за независимость страны, которые не были такими сторонниками ненасилия, как Махатма Ганди или Джавахарлал Неру. То есть Моди очищает историческое наследие от культа только одной политической силы, связанной с именем Неру, и возвращает в память народа всех, кто делал историю Индии. Но это плохо, потому что первого премьера Неру и его политическую организацию, Индийский национальный конгресс, и сегодня Запад обозначает как "своих людей" в Дели, а Моди для них все-таки не свой. И ему это надо регулярно напоминать. Например, в ситуации, когда эта страна закупает российскую нефть и в целом не ведет себя как верный младший союзник Запада. (А когда это Индия таковым была?)
Ну, и дальше идет стандартный список обвинений в адрес нынешних властей страны, включая то, что они перекрыли кислород для нескольких неправительственных организаций, которые за западные деньги распространяли в Индии западные ценности и идеи. И этот список был бы совсем не интересен, если бы не многие прочие вещи в виде дискуссии, которая как-то приурочилась к юбилею.
А вещи эти более чем серьезны и сводятся к двум вопросам: сколько еще будет для этой великой страны открыто "окно возможностей" под названием "век Азии" и как ей себя вести с другой великой азиатской державой — Китаем. То есть, по сути, каким будет завтрашний мир в целом.
Национализм — вещь предсказуемая: это когда продвигаешь интересы своей страны настолько мощно, что с подозрением смотришь на тех, кто физически способен эти интересы подорвать. И в данном случае это, конечно, Китай. В Индии есть целая школа мысли "реалистов", сконцентрированная на том, как использовать что и кого угодно, только бы дать стране пройти нынешний сложный геополитический период.
Сложность его выражается в простых цифрах, мелькнувших на одном из таких "реалистических" сайтов: сегодня Индия слабее Китая в 2,5 раза. А именно: ВВП страны по методу подсчета покупательной способности валют — 7% от мирового, в то время как у Китая 18%, а у США 16%. Примерно так же выглядит соотношение военных сил, технологические возможности двух азиатов и все прочее.
Вместо ЗАЭС России предлагают целую страну
Национальная задача — сделать что-то, чтобы сократить разрыв между ними хотя бы до 1,5 раза. Иначе попадаешь в зависимость от соседа, и это конец.
А что же можно такого против Китая сделать? Тут наш "реалист" говорит, в сущности, "вали все в кучу, потом разберемся". Не признавать Тибет как часть Китая, не признавать "единый Китай" (с Тайванем), использовать в хвост и гриву американцев и прочих западников (проект QUAD)… То есть ослаблять соседа любыми способами. То, что Китай в предстоящие годы будет занят Тайванем, а экономика его обязательно должна замедлиться, — да это же возможность, которая выпадает раз в поколение, ей надо уметь воспользоваться.
Кстати, насчет экономики — это давняя и скучная история: постоянно объявляемые похороны Китая, точнее его "экономического чуда". Уменьшение прироста ВВП в процентах к имеющемуся на данный момент выдают за замедление, официальные цифры в крайнем случае оспаривают, и так далее. Хотя понятно, что если Европа и США и дальше продолжат свое медленное самоубийство, то спад, если не катастрофа, будут везде, а значит, замедлится и Китай. Но штука в том, что доля его в мировой экономике от этого не обязательно упадет, а скорее возрастет за счет сокращения этой доли у западников…
Мысли по части того, как бороться с Китаем, — это не официальная политика Дели. Официальной можно считать еще одно выступление — министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Чулалонгкорнском университете в Бангкоке на днях. Он свою позицию обозначает вот как: не будет никакого "века Азии" без сотрудничества Индии и Китая, и все то же упомянутое "окно возможностей" тут будет открыто не навечно. Как можно скорее двум странам надо довести до логического конца диалог об общей границе в Гималаях. То есть снять вопрос о том, что там кому принадлежит, с повестки дня — и дальше возможно дружить.
А пока этого не произойдет — здесь уже мнение не министра, а разных комментаторов, — Индию и ее регион, Южную Азию, ждут всякие неприятности. Когда не только нынешний большой друг Китая, Пакистан, а и Шри Ланка или Бангладеш будут смотреть в сторону Китая и видеть там куда больше возможностей для собственного экономического развития, чем те, которые дает более слабая Индия.
А если, добавим, американские политики и дальше будут держать для индийского правительства список его прегрешений и потихоньку давить на Дели, то Индия и вовсе будет чувствовать себя ослабленной и уязвимой. Поэтому логичнее напоминать Западу, что Индия и его партнер тоже, в том числе и для "сдерживания" Китая. То есть баланс и вечный баланс.
…И самое важное в этом накаленном обмене мнениями — это то, чего там нет. Там нет Запада как главного и непобедимого игрока на мировой арене. Вообще, очень похоже, что главным содержанием второй половины нашего века будет то, как разберутся друг с другом два гиганта – Индия и Китай. Запад же употребляется, по крайней мере Индией, в качестве вспомогательного и весьма временного инструмента в этом разбирательстве, не более того.
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