https://uz.sputniknews.ru/20220824/kogda-voda-stanovitsya-yadom-27404021.html

Когда вода становится ядом

Когда вода становится ядом

Привычное выражение, что вода — это жизнь, не всегда подтверждает себя. По словам экспертов, в определенных случаях вода может стать медленным ядом.

2022-08-24T07:02+0500

2022-08-24T07:02+0500

2022-08-24T07:02+0500

это интересно

вода

эксперт

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Биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова рассказала о вреде употребления водопроводной воды. По ее словам, если жидкость в кране жесткая, она содержит избыток солей кальция и магния, которые влияют на образование камней в почках и мочевом пузыре, пишет РИА Новости.Употребление же мягкой воды, где недостаточно минералов, приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов.Она отметила, что системы очистки в больших городах также могут влиять на состав воды. Попадание в жидкость хлора и оксида железа опасно для организма.Для определения наличия в воде вредных веществ Кулешова советует прокипятить жидкость в чайнике.Однако и практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, не сохраняет нас от опасностей. Это, по ее словам, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде.Читайте также:Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50Когда опасно делать утреннюю зарядку

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