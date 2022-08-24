https://uz.sputniknews.ru/20220824/kogda-voda-stanovitsya-yadom-27404021.html
Когда вода становится ядом
Когда вода становится ядом
Привычное выражение, что вода — это жизнь, не всегда подтверждает себя. По словам экспертов, в определенных случаях вода может стать медленным ядом.
2022-08-24T07:02+0500
2022-08-24T07:02+0500
2022-08-24T07:02+0500
это интересно
вода
эксперт
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Биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова рассказала о вреде употребления водопроводной воды. По ее словам, если жидкость в кране жесткая, она содержит избыток солей кальция и магния, которые влияют на образование камней в почках и мочевом пузыре, пишет РИА Новости.Употребление же мягкой воды, где недостаточно минералов, приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов.Она отметила, что системы очистки в больших городах также могут влиять на состав воды. Попадание в жидкость хлора и оксида железа опасно для организма.Для определения наличия в воде вредных веществ Кулешова советует прокипятить жидкость в чайнике.Однако и практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, не сохраняет нас от опасностей. Это, по ее словам, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде.Читайте также:Какие продукты стоит употреблять тем, кому за 50Когда опасно делать утреннюю зарядку
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можно ли пить воду яд медленный когда нельзя из-под крана вода это жизнь эксперты чистая грязная насколько полезна безопасна
можно ли пить воду яд медленный когда нельзя из-под крана вода это жизнь эксперты чистая грязная насколько полезна безопасна
Когда вода становится ядом
Привычное выражение, что вода — это жизнь, не всегда оправдывает себя. По словам экспертов, в определенных случаях вода может стать медленным ядом.
Биохимик "БВТ Барьер" Мария Кулешова рассказала о вреде употребления водопроводной воды.
По ее словам, если жидкость в кране жесткая, она содержит избыток солей кальция и магния, которые влияют на образование камней в почках и мочевом пузыре, пишет РИА Новости
.
Употребление же мягкой воды, где недостаточно минералов, приводит к истончению костной ткани и ухудшению состояния зубов.
Она отметила, что системы очистки в больших городах также могут влиять на состав воды. Попадание в жидкость хлора и оксида железа опасно для организма.
Для определения наличия в воде вредных веществ Кулешова советует прокипятить жидкость в чайнике.
"Если в нем быстро образуется накипь, то вода содержит избыток кальциевых и магниевых солей. Налет рыжего оттенка — избыток оксида железа, — говорит эксперт.
Однако и практически полное отсутствие налета в чайнике, используемом годами, не сохраняет нас от опасностей. Это, по ее словам, может свидетельствовать о низком содержании минералов в воде.