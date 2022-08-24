https://uz.sputniknews.ru/20220824/pogib-glava-mixaylovki-ivan-sushko---27420877.html

Погиб глава Михайловки Иван Сушко

Погиб глава Михайловки Иван Сушко

Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля.

2022-08-24T12:40+0500

2022-08-24T12:40+0500

2022-08-24T12:40+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:Где "слабые места" трофейного оружия НАТО

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