https://uz.sputniknews.ru/20220824/pogib-glava-mixaylovki-ivan-sushko---27420877.html
Погиб глава Михайловки Иван Сушко
Погиб глава Михайловки Иван Сушко
Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля.
2022-08-24T12:40+0500
2022-08-24T12:40+0500
2022-08-24T12:40+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.Читайте также:Где "слабые места" трофейного оружия НАТО
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погиб глава михайловки иван сушко глава запорожской михайловки погиб из-за подрыва автомобиля специальная военная операция спецоперация война что происходит последние новости донбасс украина киев луганск донецк лнр днр россия путин зеленский
Погиб глава Михайловки Иван Сушко
Глава запорожской Михайловки погиб из-за подрыва автомобиля.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Глава администрации населенного пункта Михайловка в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля, сообщил
член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.