https://uz.sputniknews.ru/20220824/polkovnik-kak-moskva-pomogaet-tashkentu-modernizirovat-armiyu---video-27440666.html

Полковник: как Москва помогает Ташкенту модернизировать армию - видео

Полковник: как Москва помогает Ташкенту модернизировать армию - видео

Россия помогает Узбекистану модернизировать вооруженные силы

2022-08-24T20:27+0500

2022-08-24T20:27+0500

2022-08-24T20:27+0500

видео

москва

ташкент

модернизация

армия

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Узбекистан играет большую роль в поддержании мира и безопасности в регионе. Это в значительной степени обеспечивается успешным военно-техническим сотрудничеством Москвы и Ташкента. Для борьбы с терроризмом важно иметь хорошо оснащенную военной техникой и новейшим оружием армию.О том, как Москва помогает Ташкенту модернизировать национальные вооруженные силы, поговорили с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным.Лучшие образцы вооружения сегодня можно посмотреть на форуме "Арми-2022", добавляет эксперт.Как Россия помогает модернизации военной техники в Узбекистане, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео как москва помогает ташкенту модернизировать армию андрей кошкин мнение эксперта узбекистан россия модернизация армии вооруженные силы запад пво безопасность новости новость