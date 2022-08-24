https://uz.sputniknews.ru/20220824/polkovnik-kak-moskva-pomogaet-tashkentu-modernizirovat-armiyu---video-27440666.html
Полковник: как Москва помогает Ташкенту модернизировать армию - видео
Полковник: как Москва помогает Ташкенту модернизировать армию - видео
Россия помогает Узбекистану модернизировать вооруженные силы
2022-08-24T20:27+0500
2022-08-24T20:27+0500
2022-08-24T20:27+0500
видео
москва
ташкент
модернизация
армия
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Узбекистан играет большую роль в поддержании мира и безопасности в регионе. Это в значительной степени обеспечивается успешным военно-техническим сотрудничеством Москвы и Ташкента. Для борьбы с терроризмом важно иметь хорошо оснащенную военной техникой и новейшим оружием армию.О том, как Москва помогает Ташкенту модернизировать национальные вооруженные силы, поговорили с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным.Лучшие образцы вооружения сегодня можно посмотреть на форуме "Арми-2022", добавляет эксперт.Как Россия помогает модернизации военной техники в Узбекистане, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.
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Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео как москва помогает ташкенту модернизировать армию андрей кошкин мнение эксперта узбекистан россия модернизация армии вооруженные силы запад пво безопасность новости новость
видео как москва помогает ташкенту модернизировать армию андрей кошкин мнение эксперта узбекистан россия модернизация армии вооруженные силы запад пво безопасность новости новость
Полковник: как Москва помогает Ташкенту модернизировать армию - видео
Почему российские средства ПВО сильнее всех в мире? Чем противотанковые ракеты "Корнет" превосходят "Джавелин"? Об этом — в нашем видео.
Узбекистан играет большую роль в поддержании мира и безопасности в регионе. Это в значительной степени обеспечивается успешным военно-техническим сотрудничеством Москвы и Ташкента. Для борьбы с терроризмом важно иметь хорошо оснащенную военной техникой и новейшим оружием армию.
О том, как Москва помогает Ташкенту модернизировать национальные вооруженные силы, поговорили с экспертом Ассоциации военных политологов, полковником запаса Андреем Кошкиным.
"В 2021 году Россия поставила в Узбекистан самолеты Су-30, бронетранспортеры БТР-82А, стрелковое и другое вооружение. Сегодня всему миру становится понятно, что оружие современной России лучше вооружения стран коллективного Запада. Это позволяет представителям других государств делать правильный выбор на форуме “Армия 2022”", – объясняет Кошкин.
Лучшие образцы вооружения сегодня можно посмотреть на форуме "Арми-2022", добавляет эксперт.
Как Россия помогает модернизации военной техники в Узбекистане, смотрите в видеоинтервью на канале Sputnik.