https://uz.sputniknews.ru/20220824/prezident-mirziyoev-shos-formiruet-sistemu-nedelimoy-bezopasnosti--27419340.html

Президент Мирзиёев: ШОС формирует систему неделимой безопасности

Президент Мирзиёев: ШОС формирует систему неделимой безопасности

Махмудов зачитал послание президента, адресованное участникам совещания.

2022-08-24T12:09+0500

2022-08-24T12:09+0500

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политика

шос

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. За последние годы формат совещаний министров обороны доказал свою востребованность, став эффективной площадкой для укрепления партнерства и принятия совместных решений в целях обеспечения военной безопасности на пространстве и внешних границах ШОС. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Его послание участникам совещания министров обороны стран ШОС зачитал Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам главы Узбекистана, сейчас усиливаются традиционные угрозы международной и региональной безопасности, формируются новые очаги напряженности и все труднее прогнозировать дальнейшее развитие событий.В этих условиях возрастает важность практического взаимодействия оборонных ведомств ШОС и выработки действенных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС, отметил Мирзиёев.Он также добавил, что серьезного внимания требует совершенствование боевой подготовки войск и практики проведения совместных мероприятий, в том числе в целях обработки механизмов противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы.Читайте также:ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов

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