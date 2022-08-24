https://uz.sputniknews.ru/20220824/prezident-mirziyoev-shos-formiruet-sistemu-nedelimoy-bezopasnosti--27419340.html
Президент Мирзиёев: ШОС формирует систему неделимой безопасности
Президент Мирзиёев: ШОС формирует систему неделимой безопасности
Махмудов зачитал послание президента, адресованное участникам совещания.
2022-08-24T12:09+0500
2022-08-24T12:09+0500
2022-08-24T12:13+0500
политика
шос
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. За последние годы формат совещаний министров обороны доказал свою востребованность, став эффективной площадкой для укрепления партнерства и принятия совместных решений в целях обеспечения военной безопасности на пространстве и внешних границах ШОС. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Его послание участникам совещания министров обороны стран ШОС зачитал Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, сообщает корреспондент Sputnik.По словам главы Узбекистана, сейчас усиливаются традиционные угрозы международной и региональной безопасности, формируются новые очаги напряженности и все труднее прогнозировать дальнейшее развитие событий.В этих условиях возрастает важность практического взаимодействия оборонных ведомств ШОС и выработки действенных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС, отметил Мирзиёев.Он также добавил, что серьезного внимания требует совершенствование боевой подготовки войск и практики проведения совместных мероприятий, в том числе в целях обработки механизмов противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы.Читайте также:ШОС вносит большой вклад в поддержание мира и безопасности в регионе — Курбанов
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Президент Мирзиёев: ШОС формирует систему неделимой безопасности
12:09 24.08.2022 (обновлено: 12:13 24.08.2022)
Виктор Махмудов зачитал послание президента Шавката Мирзиёева, адресованное участникам совещания.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. За последние годы формат совещаний министров обороны доказал свою востребованность, став эффективной площадкой для укрепления партнерства и принятия совместных решений в целях обеспечения военной безопасности на пространстве и внешних границах ШОС. Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Его послание участникам совещания министров обороны стран ШОС зачитал Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам главы Узбекистана, сейчас усиливаются традиционные угрозы международной и региональной безопасности, формируются новые очаги напряженности и все труднее прогнозировать дальнейшее развитие событий.
В этих условиях возрастает важность практического взаимодействия оборонных ведомств ШОС и выработки действенных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС, отметил Мирзиёев.
"С учетом непростой ситуации в Афганистане одной из главных угроз на пространстве ШОС является терроризм и экстремизм. В связи с этим нам необходимо наращивать координацию по линии министерств обороны для более эффективного мониторинга ситуации по периметру границ стран Организации и согласования действий на предмет купирования возможных угроз", - заявил президент.
Он также добавил, что серьезного внимания требует совершенствование боевой подготовки войск и практики проведения совместных мероприятий, в том числе в целях обработки механизмов противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы.
"Не менее важно усилить военно-техническое сотрудничество. У стран ШОС в этом плане есть хороший задел. А также важно укреплять партнерство в области военного образования", - заключил глава Узбекистана.