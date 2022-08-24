https://uz.sputniknews.ru/20220824/protiv-rossii-razvyazana-jestkaya-sanktsionnaya-i-informatsionnaya-voyna--shoygu---27425070.html
Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу
Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу
В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
2022-08-24T13:21+0500
2022-08-24T13:21+0500
2022-08-24T13:32+0500
политика
визит сергея шойгу в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что против России развязана жесткая санкционная и информационная война. Об этом сообщает корреспондент Sputnik."Конфликт на Украине стал лишь предлогом для этого. Цель США - "стратегическое истощение России для устранения конкуренции", - отметил министр обороны РФ.По его словам, Запад во главе с Вашингтоном проигнорировал принципиальные для России вопросы о нерасширении НАТО на восток и отказе от военной деятельности вблизи российских границ, напомнил Шойгу.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Шойгу предложил провести еще одну встречу глав оборонных ведомств ШОС
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сергей шойгу заявления главное основное новости совещание министров обороны шос ташкент
сергей шойгу заявления главное основное новости совещание министров обороны шос ташкент
Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу
13:21 24.08.2022 (обновлено: 13:32 24.08.2022)
В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что против России развязана жесткая санкционная и информационная война. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
"Конфликт на Украине стал лишь предлогом для этого. Цель США - "стратегическое истощение России для устранения конкуренции", - отметил министр обороны РФ.
По его словам, Запад во главе с Вашингтоном проигнорировал принципиальные для России вопросы о нерасширении НАТО на восток и отказе от военной деятельности вблизи российских границ, напомнил Шойгу.
Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.
На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.
В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.
Среди почетных гостей совещания также присутствуют:
Секретарь совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов;
директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев;
министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.