https://uz.sputniknews.ru/20220824/protiv-rossii-razvyazana-jestkaya-sanktsionnaya-i-informatsionnaya-voyna--shoygu---27425070.html

Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу

Против России развязана жесткая санкционная и информационная война — Шойгу

В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.

2022-08-24T13:21+0500

2022-08-24T13:21+0500

2022-08-24T13:32+0500

политика

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что против России развязана жесткая санкционная и информационная война. Об этом сообщает корреспондент Sputnik."Конфликт на Украине стал лишь предлогом для этого. Цель США - "стратегическое истощение России для устранения конкуренции", - отметил министр обороны РФ.По его словам, Запад во главе с Вашингтоном проигнорировал принципиальные для России вопросы о нерасширении НАТО на восток и отказе от военной деятельности вблизи российских границ, напомнил Шойгу.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Шойгу предложил провести еще одну встречу глав оборонных ведомств ШОС

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