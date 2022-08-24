https://uz.sputniknews.ru/20220824/shoygu-predlojil-provesti-esche-odnu-vstrechu-glav-oboronnyx-vedomstv-shos-27424566.html

Шойгу предложил провести еще одну встречу глав оборонных ведомств ШОС

Шойгу предложил провести еще одну встречу глав оборонных ведомств ШОС

В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.

2022-08-24T13:07+0500

2022-08-24T13:07+0500

2022-08-24T13:11+0500

политика

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил в декабре провести встречу министров обороны стран ШОС и СНГ, а также других дружественных стран в Москве. Об этом сообщает корреспондент Sputnik с полей мероприятия.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

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