Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде - фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаСамарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также ознакомился с реконструкцией комплекса.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев находится с рабочей поездкой в Самаркандской области. Глава государства посетил мавзолей Имама Бухари. Об этом сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСамарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
Самарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаСамарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
Самарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент также ознакомился с реконструкцией комплекса. Кроме того, он предложил создать рядом с ним музей Имама Бухари.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСамарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
Самарқандда Имом Бухорий ҳаётини кўрсатувчи электрон музей ташкил этилади
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В Медине мы посетили Музей жизни пророка и исламской цивилизации. Было бы хорошо, если бы подобный музей появился и здесь. В нем жизнь нашего предка Имама Бухари, его деятельность, история того времени будут показаны посредством информационных технологий. Молодежь, иностранные туристы смогли бы получить широкое представление об этом. Музей станет еще одним духовным достоянием нашего народа", - добавил глава государства.
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