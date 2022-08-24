https://uz.sputniknews.ru/20220824/shavkat-mirziyoev-posetil-mavzoley-imama-buxari-v-samarkande---foto-27429625.html

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде - фото

Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари в Самарканде - фото

Президент также ознакомился с реконструкцией комплекса.

2022-08-24T15:22+0500

2022-08-24T15:22+0500

2022-08-24T15:22+0500

политика

шавкат мирзиёев

самарканд

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев находится с рабочей поездкой в Самаркандской области. Глава государства посетил мавзолей Имама Бухари. Об этом сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Президент также ознакомился с реконструкцией комплекса. Кроме того, он предложил создать рядом с ним музей Имама Бухари. "В Медине мы посетили Музей жизни пророка и исламской цивилизации. Было бы хорошо, если бы подобный музей появился и здесь. В нем жизнь нашего предка Имама Бухари, его деятельность, история того времени будут показаны посредством информационных технологий. Молодежь, иностранные туристы смогли бы получить широкое представление об этом. Музей станет еще одним духовным достоянием нашего народа", - добавил глава государства.Читайте также:В Самарканде открылся “Великий шелковый путь” — видео, фото

самарканд

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