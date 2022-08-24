https://uz.sputniknews.ru/20220824/v-samarkande-otkrylsya-velikiy-shelkovyy-put--video-foto-27408810.html

В Самарканде открылся “Великий шелковый путь” — видео, фото

В Самарканде открылся “Великий шелковый путь” — видео, фото

Мирзиёев посетил церемонию открытия международного туристического центра.

2022-08-24T14:08+0500

2022-08-24T14:08+0500

2022-08-24T14:08+0500

туризм

самарканд

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Самарканде открылся международный туристический комплекс “Великий шелковый путь”, сообщает корреспондент Sputnik.Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия международного туристического центра."Созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, этот комплекс стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, великолепным архитектурным комплексом, возведенным в древнем и вечно молодом Самарканде. Пусть долгие века он служит нашему народу!", - сказал президент.На зданиях комплекса были отражены исторические картины эпохи Великого шелкового пути. Так, при оформлении ансамбля “Вечный город” использован сюжет сохранившейся на стене древнего Афросиаба фрески с изображением церемонии приема правителем Согдийского государства послов из Кореи, Китая, Индии и других стран.Кроме того, современные отели и конгресс-холл создадут условия для проведения масштабных мероприятий. Скоро здесь будут проходить авторитетные международные мероприятия, такие как саммит Шанхайской организации сотрудничества, встреча лидеров государств-членов Организации тюркских государств. Музыкальная программа "Сага о Вечном городе" стала образным воплощением нового центра. Шоу, объединившее искусство узбекского народа и мира, придало церемонии особую атмосферу.Туристический комплекс "Великий шелковый путь" включает в себя международный Конгресс центр, восемь отелей, в том числе два пятизвездочных, историко-этнографический парк "Вечный город", ситуационный центр, эко-деревню и собственное озеро.Объединяет эти локации крупнейший в Центральной Азии парк, раскинувшийся на площади 120 га.Напомним, комплекс построили к Заседанию совета глав-государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 14-16 сентября.Читайте также:Звезды Большого театра выступят в Ташкенте

самарканд

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в самарканде открылся великий шелковый путь видео фото мирзиёев церемония открытия международного туристического центра новости