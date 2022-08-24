В Самарканде открылся “Великий шелковый путь” — видео, фото
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия международного туристического центра.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В Самарканде открылся международный туристический комплекс “Великий шелковый путь”, сообщает корреспондент Sputnik.
Шавкат Мирзиёев посетил церемонию открытия международного туристического центра.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
"Созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, этот комплекс стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана. Поздравляю всех вас с таким современным, великолепным архитектурным комплексом, возведенным в древнем и вечно молодом Самарканде. Пусть долгие века он служит нашему народу!", - сказал президент.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
На зданиях комплекса были отражены исторические картины эпохи Великого шелкового пути. Так, при оформлении ансамбля “Вечный город” использован сюжет сохранившейся на стене древнего Афросиаба фрески с изображением церемонии приема правителем Согдийского государства послов из Кореи, Китая, Индии и других стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Кроме того, современные отели и конгресс-холл создадут условия для проведения масштабных мероприятий. Скоро здесь будут проходить авторитетные международные мероприятия, такие как саммит Шанхайской организации сотрудничества, встреча лидеров государств-членов Организации тюркских государств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Музыкальная программа "Сага о Вечном городе" стала образным воплощением нового центра. Шоу, объединившее искусство узбекского народа и мира, придало церемонии особую атмосферу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
© Пресс-служба президента УзбекистанаЦеремония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Церемония открытия международного туристического центра "Великий шелковый путь".
Туристический комплекс "Великий шелковый путь" включает в себя международный Конгресс центр, восемь отелей, в том числе два пятизвездочных, историко-этнографический парк "Вечный город", ситуационный центр, эко-деревню и собственное озеро.
Объединяет эти локации крупнейший в Центральной Азии парк, раскинувшийся на площади 120 га.
Напомним, комплекс построили к Заседанию совета глав-государств-членов ШОС, который пройдет в Самарканде 14-16 сентября.
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