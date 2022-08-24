https://uz.sputniknews.ru/20220824/shoygu-nazval-shos-novym-tsentrom-sily-v-mire-27420586.html

Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран.

2022-08-24T12:52+0500

2022-08-24T12:52+0500

2022-08-24T12:52+0500

политика

шос

сергей шойгу

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент Sputnik.Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: помимо России, это Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан."В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС."Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки"."В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу."Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация"."В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.Читайте также:Президент Мирзиёев: ШОС формирует систему неделимой безопасности

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