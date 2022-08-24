https://uz.sputniknews.ru/20220824/shoygu-nezavisimyy-kurs-stran-shos---primer-dlya-vsego-mira-27427589.html

Шойгу: независимый курс стран ШОС - пример для всего мира

Шойгу: независимый курс стран ШОС - пример для всего мира

В Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.

2022-08-24T14:35+0500

2022-08-24T14:35+0500

2022-08-24T14:40+0500

политика

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Независимый курс стран ШОС - пример для всего мира, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещание министров обороны стран ШОС в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Тем временем в Юго-Восточной Азии наблюдается целый комплекс межгосударственных противоречий, подчеркнул Шойгу.По его словам, речь идет о создании блоков QUAD и AUKUS, формировании фронта для сдерживания Китая.Сегодня в Ташкенте началось совещание министров обороны стран ШОС.На форуме выступят также министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.Среди почетных гостей совещания также присутствуют:В переговорах участвуют военные делегации Узбекистана, России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Глава Минобороны РФ раскрыл, сколько биолабораторий финансировал Пентагон

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