https://uz.sputniknews.ru/20220824/shoygu-vozlojil-tsvety-k-memorialu-v-stolitse-uzbekistana-27413331.html
Шойгу возложил цветы к мемориалу в Ташкенте — видео
Шойгу возложил цветы к мемориалу в Ташкенте — видео
Церемония прошла в Парке Победы.
2022-08-24T10:41+0500
2022-08-24T10:41+0500
2022-08-24T11:04+0500
политика
сергей шойгу
визит сергея шойгу в узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости" в Ташкенте и почтил память погибших в Великой Отечественной войне узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие состоялось в Парке Победы, созданном в Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева. Гости также посетили музей Славы, где познакомились с вкладом населения Узбекистана в победу над фашизмом. После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств-членов ШОС.В переговорах будут участвовать военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт
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видео сергей шойгу визит в узбекистан последние новости главное актуальное зачем для чего поехал совещание встреча переговоры шос главы оборонных ведомств когда начнется дата время темы что происходит новости в мире заявления россия ташкент
видео сергей шойгу визит в узбекистан последние новости главное актуальное зачем для чего поехал совещание встреча переговоры шос главы оборонных ведомств когда начнется дата время темы что происходит новости в мире заявления россия ташкент
Шойгу возложил цветы к мемориалу в Ташкенте — видео
10:41 24.08.2022 (обновлено: 11:04 24.08.2022)
Церемония прошла в Парке Победы, созданном в Ташкенте по инициативе президента Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости" в Ташкенте и почтил память погибших в Великой Отечественной войне узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие состоялось в Парке Победы, созданном в Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева. Гости также посетили музей Славы, где познакомились с вкладом населения Узбекистана в победу над фашизмом. После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств-членов ШОС.
В переговорах будут участвовать военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.