https://uz.sputniknews.ru/20220824/shoygu-vozlojil-tsvety-k-memorialu-v-stolitse-uzbekistana-27413331.html

Шойгу возложил цветы к мемориалу в Ташкенте — видео

Шойгу возложил цветы к мемориалу в Ташкенте — видео

Церемония прошла в Парке Победы.

2022-08-24T10:41+0500

2022-08-24T10:41+0500

2022-08-24T11:04+0500

политика

сергей шойгу

визит сергея шойгу в узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с главами военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду возложил цветы к мемориальному комплексу "Ода стойкости" в Ташкенте и почтил память погибших в Великой Отечественной войне узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие состоялось в Парке Победы, созданном в Ташкенте по инициативе Шавката Мирзиёева. Гости также посетили музей Славы, где познакомились с вкладом населения Узбекистана в победу над фашизмом. После этого участники церемонии отправились на совещание министров обороны государств-членов ШОС.В переговорах будут участвовать военные делегации России, Индии, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также Беларуси как страны-наблюдателя при ШОС.Читайте также:Видео: что дает открытие комплекса "Великий шелковый путь" в Самарканде - эксперт

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