https://uz.sputniknews.ru/20220824/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27413914.html

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Синоптики рассказали о погоде на сегодня

О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.

2022-08-24T11:15+0500

2022-08-24T11:15+0500

2022-08-24T11:15+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня днем по республики сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет. По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит 29-34 градусов. В Ташкенте малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 31-33 градуса. По горным районам Узбекистана без осадков, лишь к вечеру по горным районам Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.Читайте также:Звезды Большого театра выступят в Ташкенте

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