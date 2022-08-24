https://uz.sputniknews.ru/20220824/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-27413914.html
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.
2022-08-24T11:15+0500
2022-08-24T11:15+0500
2022-08-24T11:15+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Сегодня днем по республики сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет. По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит 29-34 градусов. В Ташкенте малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 31-33 градуса. По горным районам Узбекистана без осадков, лишь к вечеру по горным районам Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.Читайте также:Звезды Большого театра выступят в Ташкенте
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синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды сколько днем максимально будет градусов какой ветер дождь ташкент узгидромет
синоптики рассказали о погоде на сегодня прогноз погоды сколько днем максимально будет градусов какой ветер дождь ташкент узгидромет
Синоптики рассказали о погоде на сегодня
О прогнозе погоды в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Сегодня днем по республики сохранится погода без осадков, сообщает Узгидромет
.
По северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура составит 29-34 градусов.
В Ташкенте малооблачно. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха 31-33 градуса.
По горным районам Узбекистана без осадков, лишь к вечеру по горным районам Наманганской и Ферганской областей местами возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер 7-12 м/с, при грозе возможно усиление до 15-20 м/с. Температура воздуха составит 22-27 градусов.